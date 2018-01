Mangia sushi: ha un verme di un metro nello stomaco SUSHI, ECCO IL VERME TENIA

Un consumatore appassionato di sushi e pesce crudo va in ospedale con un verme di un metro e mezzo

Sushi choc, mangia salmone crudo e si ritrova una Tenia (un verme) lunga oltre 1,5 metri nello stomaco. La storia choc sull'uomo che mangiava sushi quasi tutti i giorni e la sua tenia in pancia.

Mangia Sushi e salmone crudo e si trova un verme di un metro e mezzo nell'intestino. Di più: ha ospitato per mesi nel suo corpo questo verme. E' successo a un uomo di Fresno in California che ha scoperto di avere in pancia una tenia, parassita intestinale noto come verme solitario.

L'uomo che aveva mangiato sushi e salmone crudo si è presentato al pronto soccorso dal medico Kenny Bahn con un sacchetto che conteneva il verme, tenia, avvolta su un rotolo di cartaigienica. L'uomo è riuscito a liberarsene del tutto dopo essere stato curato con terapia farmacologica.

La trasmissione tv "This Won’t Hurt A Bit" ha raccontato la storia dell'uomo che aveva il verme solitario nell'intestino dopo aver mangiato sushi. Il dottor Kenny Bahn ha riportato il caso nel corso di una puntata dello show: il paziente è andato al pronto soccorso con forte diarrea sanguinolenta e ha chiesto di essere curato per liberarsi una volta per tutte del verme 'vivo' che ha raccontato di aver anche sentito dimenarsi in pancia. Quindi ha mostrato il sacchetto della spesa con la tenia lunga 1,6 metri.

Luomo ha raccontato al medico che lui mangiava sushi, pesce e almone crudi quasi ogni ogni giorno. Con la terapia farmacologica è stata rimossa la parte restante del verme che ancora 'abitava' il suo corpo. Le larve di Diphyllobothrium sono contenuti in pesci d'acqua dolce come il salmone, ma non solo. Esistino pure nei pesci marinati o affumicati e da lì nasce l'infezione da tenia del pesce