Mangia una lumaca viva: promessa del rugby muore dopo agonia di 9 anni

Mangia una lumaca viva per scherzo, va in coma, resta paralizzato per 420 giorni, e muore dopo nove anni di sofferenze. La tragedia di Sam Ballard, 29enne promessa del rugby australiano, fa il giro del mondo.

Il dramma di Sam Ballard iniziò quando a 18 anni mentre era in compagnia di amici si infilò in bocca una lumaca cruda. Una scommessa da adolescenti divenuta tragedia.

Sam Ballard si sente subito male e viene ricoverato in ospedale. I medici scoprono che che ha l’Angiostrongylus cantonensis, parassita che causa la meningite eosinofila. Per Sam Ballard inizia il tragico calvario. Va in coma, si sveglia dopo 420 giorni paralizzato senza neanche potersi nutrirsi da solo. Vano il tentativo di riabilitazione. Nel caso di Sam Ballard, la larva è passata dall’intestino al sangue e dal sangue al cervello.

Sam Ballard è morto alcuni giorni fa a Sidney, dove il ragazzo curato dalla madre ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a 9-10 anni dal quel tragico giorno in cui mangiò una lumaca viva e contrasse la meningite eosinofila. Tra l'altro econdo quanto riporta il Time il costo delle cure sanitarie in questi anni è stato gravissimo per la mamma di Sam Ballard. La donna ha spiegato che la meningite eosinofila causata dalla lumaca viva ingerita provocava a Sam Ballard crisi epilettiche e lo ha lasciato incapace di controllare la sua temperatura corporea.

La borsa di studio del ragazzo venne improvvisamente decurtata e solo con ad una colletta tra parenti e amici, la madre Katie Ballard era riuscita a pagare l’assistenza sanitaria 24 ore 24 di cui Sam aveva bisogno. Le ultime parole di Sam Ballard sono state per la mamma, che gli è sempre rimasta accanto: «Ti voglio bene» ha detto prima di chiudere gli occhi per sempre.

Cos'è l’Angiostrongylus cantonensis che si è trovato nel corpo Sam Ballard dopo aver mangiato la lumaca viva? Il verme solitamente è presente nei roditori ma lumache e chiocciole possono essere infettate mangiando i loro escrementi. La maggior parte delle persone non mostra sintomi ma in rari casi, come quello di Sam, può colpire il cervello.