Manovra: incentivi a auto elettriche e tasse a chi inquina. MANOVRA NEWS

Manovra: incentivi a auto elettriche e tasse a chi inquina.

Manovra, dal primo gennaio 2019 in Italia partirà un sistema di bonus-malus sull’acquisto dell’auto parametrato sulle emissioni. Incentivi per le auto elettriche, ibride e a gas, e “disincentivi” per quelle con motori tradizionali.

Manovra, dal primo gennaio 2019 incentivi per auto elettriche, ibride e a gas. Aggravio per tutte le altre.

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla manovra finanziaria che prevede questa novità. La finestra è relativa al periodo tra gennaio 2019 e dicembre 2021. Serve un ulteriore passaggio parlamentare per la finanziaria prima che la cosa diventi ufficiale.

l'emendamento

L’emendamento che prevede incentivi a auto elettriche e tasse a chi inquina ricalca l’omologo francese. Dal primo gennaio le auto nuove a basse emissioni (tra 70 e 90 gr. Co2/km). Esempio: alcune a gas, avranno un incentivo di 1500 euro, quelle ibride incentivo di 3000 euro. Le auto elettriche (100%) fino a 6000 euro.

Manovra: incentivi a auto elettriche e tasse a chi inquina. MANOVRA 2019 NEWS

L’emendamento che prevede incentivi a auto elettriche ha un'altra faccia della medaglia: per le auto nuove ci sarà un aggravio in relazione alle emissioni. Si va da 150 euro per le auto che emettono tra 110 e 120 grammi di CO2 per chilometro e si arriva da 3.000 euro per le auto con oltre 250 grammi di CO2/km. Il testo dell’emendamento, al momento nella prima fascia rientrerebbero auto a 1.2 a benzina mentre per l’ultima fascia si arriva anche ad Audi A8 4×4 da 350 CV.

"primo traguardo per un futuro a mobilità sostenibile"

“Oggi abbiamo raggiunto un grande primo traguardo per un futuro a mobilità sostenibile”, ha scritto su Facebook il sottosegretario M5S ai Trasporti Michele Dell’Orco. “In legge di Bilancio abbiamo inserito, per la prima volta in Italia, degli incentivi per l’acquisto di auto a basso impatto ambientale, quindi elettriche, ibride o a metano. Con il meccanismo del bonus/malus, invece, le auto più inquinanti costeranno di più, perché dovranno pagare un’imposta in base alla CO2 prodotta, e dunque acquistare vetture meno inquinanti sarà anche più conveniente”.