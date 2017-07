Marco Fassone idolo dei social. "Passiamo alle cose formali" cult dell'estate

I

l Milan di Marco Fassone (e Massimiliano Mirabelli) conquista il mercato, ma anche i social network. L'ad rossonero è diventato un idolo assoluto sul web con la sua frase 'Passiamo alle cose formali' che precede la firma sul contratto per gli acquisti di questa spettacolare estate di calciomercato milanista.

Tantissimi i meme su quello che è diventato un vero e proprio ritornello capace di far concorrenza a,... 'E-state' di Francesco Gabbani. Musica per le orecchie di un popolo rossonero reduce da stagioni di delusioni ed estati di mercato in cui pareva vietato sognare.

Al di là degli acquisti (da Bonucci a Kessie, passando per Calhanoglu, Conti, Biglia tanto per dire alcuni) e del rinnovo di Gigio Donnarumma (una grande vittoria su tutti i fronti della dirigenza rossonera), i tifosi sono rimasti colpiti da una comunicazione vera, trasparente e che hanno sentito molto vicina a loro. La prima grande vittoria di Marco Fassone. Aspettando l'inizio di una stagione che tutti i supporter del Diavolo non vedono l'ora che inizi...