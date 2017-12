Marijuana: sesso, stress e tumori. CANNABIS E MARIJUANA, SCOPERTE STUPEFACENTI

Marijuana: prestazioni sessuali, argine al cancro e allo stress? Le scoperte su marijuana e cannabis che dividono

Marijuana: sesso, stress e tumori. CANNABIS E MARIJUANA, SCOPERTE STUPEFACENTI - le applicazioni e i cannabinoidi

Marijuana e cannabis grandi scoperte nel 2017 sulle sue proprietà e applicazioni. La marijuana dannosa alla salute, ma anche terapeutica in alcune situazioni. Questo per i cannabinoidi presenti nella pianta. Insomma la cannabis-marijuana è stata spesso fonte di notizie... stupefacenti in questo 2017. D'altra parte sono anni che la società si divide su chi è a favore e chi è contro alla legalizzazione della cannabis.

Marijuana: sesso, stress e tumori. CANNABIS E MARIJUANA, SCOPERTE STUPEFACENTI - salute e cannabis, ricerche contrastanti

Marijuana fa bene alla salute? Come si diceva i cannabinoidi sono una risorsa in tal senso, perchè stando ad alcune scoperte scientifiche possono portare le cellule tumorali alla ‘apoptosi', ossia al suicidio cellulare che potrebbe abbattere o almeno contrastare cancro e tumori. Questa è la tesi legatia gli studi dei Ricercatori dell'Istituto Oncologico di Vojvodina e dell'Università di Novi Sad in Serbia. Altri studi ammoniscono dall'inalare olio di cannabis sotto forma di vapore, perché aiutarebbe addirittura il proliferarsi di tumori come il cancro (come sostiene il Medical Marijuana Research Institute).

Marijuana: sesso, stress e tumori. CANNABIS E MARIJUANA, SCOPERTE STUPEFACENTI - stress e cannabis

Marijuana riduce lo stress? Possibile, ma è altresì vero che quantità eccessive di cannabis possono portare gravissime conseguenza all'organismo. In tal senso è stato documentato il primo caso di arresto cardiaco per via dell'assunzione di alimenti a base di cannabis: è successo a un bimbo degli Stati Uniti e i medici sostengono che il decesso del piccolo sia stato causato dalla presenza di derivati della marijuana rilevati nel suo oprganismo quando il bambino è stato ricovero in pronto soccorso.

Marijuana: sesso, stress e tumori. CANNABIS E MARIJUANA, SCOPERTE STUPEFACENTI - sesso e cannabis il rapporto

Marijuana e sesso: la cannabis migliora le prestazioni sessuali? Gli studi della Stanford University School of Medicine lo sostengono dopo aver analizzato 50 mila uomini e donne. La conclusione sarebbe che ha effetti stimolanti sulle zone del cervello incaricate di regolare l'attività sessuale. Resta sempre l'altra faccia della medaglia da tenese sempre in conto: dosi alte di marijuana fanno malissimo all'organismo.