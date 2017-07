Maschio o femmina? Pressione materna influenza il sesso del nascituro



Maschio o femmina? La domanda classica quando si aspetta un bambino. Da cosa dipende il sesso del nascituro? Dagli spermatozooi, visto che l’uomo determina il sesso del nascituro. Una nuova ricerca canadese va oltre: la pressione arteriosa materna influenza il sesso. Gli scienziati hanno scoperto che la pressione bassa porta a una femmina, la pressione più alta confluisce nel concepimento di un maschietto. La ricerca non spiega se la donna influenza deliberatamente o meno il risultato, attraverso la sua pressione sanguigna.



La pressione sanguigna



“La pressione sanguigna di una donna prima della gravidanza è un fattore precedentemente non riconosciuto, associato alla sua probabilità di avere un maschio o una femmina. Questa nuova comprensione può avere implicazioni sia per la pianificazione riproduttiva sia per la comprensione dei meccanismi fondamentali che sottendono il rapporto sessuale negli esseri umani“, spiega il Dr. Ravi Retnakaran, endocrinologo dell’ospedale di Toronto, uno dei principali autori della ricerca



La ricerca sulla pressione materna



La ricerca sul sesso del nascituro e la pressione materna è stata pubblicato dall’American Journal of Hypertension. Il campione è un gruppo di donne di Liuyang (Cina), che stava mettendo in 'cantiere' un figlio. A queste donne è stata rilevata la pressione arteriosa prima e dopo il concepimento. Altri fattori presi in esame: età, tendenza al fumo, peso e livelli di colesterolo.



I risultati della ricerca



La ricerca sul sesso del nascituro e la pressione materna ha visto su 1.411 donne: nati 739 maschi e 672 femmine. Le donne che hanno partorito una bambina, avevano una pressione sistolica media pari a 103.3 mmHg, prima della gravidanza. Le madri che hanno partorito dei maschi avevano a 106 mmHg (2.6% in più). Questo porta a pensare che nei rapporti sessuali esiste un 50% di determinazione del sesso, nonostante nell’uomo si propenda verso i maschi.