MasterChef 7: ecco chi sono i 20 concorrenti. MASTERCHEF 7 NEWS

Designati i 20 aspiranti chef di MasterChef 7, il talent culinario di Sky Uno con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugmann in giuria.

Ascolti tv: Masterchef 7 cresce del 17% nei nuovi episodi

In crescita gli ascolti per gli episodi 3 e 4 di MasterChef Italia, visti ieri dalle 21.15 su Sky Uno/+1 HD e Sky On Demand da 1.098.889 spettatori medi - una crescita del 17% rispetto ai primi due episodi dello scorso giovedì - 1.549.204 spettatori unici e una share su Sky Uno del 3,64%.

In particolare, l’episodio 3 del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy è stato visto su Sky Uno/+1 HD e Sky On Demand da 1.156.932 spettatori medi con una share del 3,36%, mentre il 4° da 1.040.845 ; con una share del 3,97%, numeri che fanno di Sky Uno il canale più visto ieri sera su Sky.

Sui social network, “MasterChef Italia” risulta il secondo programma televisivo più commentato della settimana. L'hasthag #Masterchefit ha ottenuto 4.415 citazioni su Twitter , diventando il più utilizzato della giornata relativo ad un programma tv ed è entrato nella classifica dei Trending Topicper tutta la giornata di ieri e fino alle prime ore della giornata di oggi.

Ora i 20 concorrenti si sfideranno tra prove in studio ed esterne, davanti alla nuova giuria composta da Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, per conquistare il titolo di nuovo MasterChef d’Italia.