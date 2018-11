Maternità: fertilità in aumento con nuove tecniche di crioconservazione

Maternità posticipata: nuove tecniche di crioconservazione in aumento per aumentare la fertilità

Sono in aumento le richieste di crioconservazione o di congelamento dei gameti da parte dei pazienti, non solo a scopo terapeutico ma con il desiderio di posticipare la genitorialità al momento più opportuno, secondo la volontà individuale.

Fertilità: cos’è la crioconservazione: ecco le tecniche per rimanere incinta

La crioconservazione dei gameti è un fenomeno in aumento. Con questo termine si indica il congelamento in azoto liquido a –196 °C dei gameti, tecnica ancora non quantificabile ma che apre scenari futuri nuovi e inquietanti.

La crioconservazione consente dunque di mantenere la vitalità cellulare per un tempo prolungato, tramite congelamento in azoto liquido. Il principio fondamentale è quello di interrompere i processi biochimici del metabolismo cellulare.

L’evoluzione in campo biologico, le nuove metodiche di congelamento, i nuovi crioprotettori consentono oggi di preservare la fertilità in svariate condizioni, con ottimi risultati in termini di possibilità di gravidanza dopo scongelamento.

Maternità, gravidanza in età avanzata può essere pericolosa? Ecco l’Era della criogenica

In un paese come l’Italia, dove la maternità è sempre più spostata in avanti con l’età e dove si registra un drastico calo della fertilità maschile, sia per l’età, che per gli impatti ambientali e gli stili di vita scorretti, il rischio a cui ci si sta esponendo, è proprio l’avvento di un’Era Criogenica.

La corsa alla crioconservazione gametica “per preservare artificialmente la fertilità futura può dar vita a scenari inquietanti.” – ha detto Luigi Montano Andrologo dell’ASL di Salerno e co-Presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana (www.siru.it).

La fertilità è un indicatore fondamentale di salute generale – ha aggiunto Antonino Guglielmino, ginecologo a Catania e Presidente in carica della SIRU - C’è un bisogno assoluto di sostenere la fertilità di fronte ad una età procreativa sempre più spostata in avanti e agli impatti ambientali e di stili di vita sempre più evidenti sulla capacità riproduttiva e quindi la necessità di mantenere un tasso di riproduzione sufficiente nelle popolazioni per garantire il ricambio generazionale”.

Le alternative, - sostiene Montano - devono passare da un cambio delle politiche del lavoro, delle politiche di sostegno alla famiglia, del miglioramento socio-economico ed ambientale complessivo del paese che metta in condizione di fare figli nel tempo giusto, sostenendo campagne di prevenzione e di educazione ai rischi ambientali, alimentari e stili di vita.