Maturità 2019 prima prova, date e orale: cosa chiederanno. MATURITA' 2019 NEWS

Meno tre. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e mercoledì, con la prova di italiano prenderanno il via gli esami di maturità edizione 2019. Edizione connotata da alcune novità: dalla composizione della traccia del Liceo classico al numero di quesiti che saranno proposti allo Scientifico, passando per le tipologie di elaborato che potranno essere oggetto d'Esame per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici. Fra le novità dell'orale anche domande su Cittadinanza e Costituzione.

MATURITA' 2019: STOP INVALSI E PROVA MISTA. Maturità 2019 notizie

Anche l'Invalsi cambia nuovamente il suo "peso" nel percorso degli studenti: non entrerà nelle prove dell'esame di Maturità e il voto conseguito non farà media con il voto dell'Esame di Stato. Il decreto con le materie della Maturità illustra anche le modalità di svolgimento del colloquio orale che sarà, come sempre, pluridisciplinare. La commissione partirà proponendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. I materiali di partenza saranno predisposti dalle commissioni, nei giorni precedenti. Il giorno della prova, per garantire massima trasparenza e pari opportunità, saranno gli studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.

MATURITA' 2019 fra le novità dell'orale anche domande su Cittadinanza e Costituzione

Durante l'orale della Maturità 2019 i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell'ambito di "Cittadinanza e costituzione", sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

MATURITA' 2019 prima prova

LA PRIMA PROVA: Il 19 giugno i maturandi dovranno dimostrare di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti" e, per la parte letteraria, di aver raggiunto un'adeguata competenza sull'"evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". I testi prodotti saranno valutati in base alla loro coerenza, alla ricchezza e alla padronanza lessicali, all'ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali, alla capacità di esprimere giudizi critici e valutazioni personali. La prova avrà una durata di sei ore. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra sette tracce riferite a tre tipologie di prove (tipologia A, due tracce - analisi del testo; tipologia B, tre tracce - analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C, due tracce - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

MATURITA' 2019: SCUOLAZOO, 5 MODI PER SCONFIGGERE L'ANSIA

È inevitabile, con l'avvicinarsi dell'esame di Maturità l'ansia sale. Tutti si ritrovano a sognare la commissione esterna che pone domande impossibili o hanno paura di avere un blocco davanti alle tracce d'italiano. Nonostante abbiate studiato e siate preparati su praticamente ogni argomento, potreste essere assaliti da un'incontrollabile paura, e trovarvi a fare i conti con la tachicardia in un giorno così importante. Come fare quindi, affinché la paura non prenda il sopravvento mandando all'aria mesi e mesi di intensa preparazione? ScuolaZoo ha stilato un piccolo vademecum su come sconfiggere l'ansia da Maturità. Sono 5 i trucchi che aiuteranno gli studenti a sconfiggerla. Lo yoga. Non c'è bisogno di iscriversi ad un vero e proprio corso di yoga, ma basteranno qualche tutorial e un po' di esercitazioni in casa per provare ad avere la meglio sulla paura. Concentratevi soprattutto sulla respirazione, alternando respiri profondi ad altri più rapidi e intensi. In questo modo, riuscirete a riequilibrare il sistema nervoso simpatico, responsabile di batticuore, sudorazione e respiro affannoso e accelerato. Lo sport. Diversi studi hanno dimostrato che 30 minuti di attività fisica al giorno aiutano a scaricare la tensione. Scegliendo comunque un'attività che possa piacervi, dalla corsa al nuoto.