Mediaset, Italia 2 raddoppia. Ecco la nuova frequenza dove vederla

Mediaset Italia 2 raddoppia le frequenze. Da oggi venerdì 1 marzo 2019, nel quadro del costante arricchimento dei canali tematici free Mediaset, la rete “Mediaset Italia 2” raddoppia l'emissione e andrà in onda anche sul canale 66 oltre che sul 120 come già avviene oggi. Il canale diretto da Marco Costa è pensato per un pubblico giovane maschile a cui proporrà una selezione sempre più accurata di film, cartoni cult e serie anche in prima tv.

Mediaset Italia 2 arriva il military drama “The Brave”

Dal 13 marzo, su Mediaset Italia 2 come primo passo, partirà in esclusiva per l'Italia il military drama “The Brave” con Anne Heche. Da segnalare anche la nuova programmazione musicale della rete che manderà in onda i migliori videoclip di R101Tv.

Mediaset Italia 2 la posizione 120 del telecomando in futuro...

In futuro, la posizione 120 del telecomando attualmente di Mediaset Italia 2 tornerà ovviamente disponibile per nuovi progetti televisivi del gruppo Mediaset.