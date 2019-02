Medici pensavano all'influenza, era un tumore alla bocca. Diagnosi choc

Medici pensavano fosse influenza, era un tumore alla bocca. Diagnosi choc

Le si gonfia il labbro ma per i medici è solo influenza: ha un tumore alla bocca. La storia choc di Clara van Heerden. Quando la ragazza ha iniziato ad avere un rigonfiamento sul labbro i medici le dissero che si trattava di una banale influenza. Per settimane si è curata con antibiotici prima di scoprire che aveva un cancro alla bocca.

Influenza e gonfiore al labbro: invece era un tumore alla bocca. La storia di Clara van Heerden

Clara van Heerden, la ragazza con il tumore alla bocca scambiato per influenza ora subirà un’operazione per ricostruire la mascella e le labbra, utilizzando la pelle delle braccia. La donna vive nella Pretoria occidentale (Sudafrica) e nel 2016 aveva detto al medico di famiglia di non sentirsi molto bene e di controllare quel gonfiore che gli era uscito sul labbro. Quindi la trafila degli esami più approfonditi all’ospedale dove le dissero di rassenararsi perché si trattava di una forte influenza.

Medici pensavano fosse influenza, era un tumore alla bocca. Clara: "Dopo tre biopsie l'infezione peggiorò"

Clara però ha insistito più volte a farsi visitare. E ha poi raccontato: «Dopo tre biopsie, a luglio dell’anno scorso, l’infezione è iniziata a crescere e peggiorare, tutto quello che hanno fatto è stato prescrivermi alcuni antibiotici e mi hanno rimandato a casa». A dicembre dello scorso anno il cancro alla bocca scambiato per influenza si era diffuso alla mascella e ai linfonodi.

Influenza e gonfiore al labbro: invece era un tumore alla bocca. Clara van Heerden, l'operazione e la raccolta fondi

Ora Clara van Heerden subirà un’operazione delicatissima e ha creato una pagina Facebook raccontando la sua storia per raccogliere fondi. «Il cancro si è diffuso e il tempo sta scadendo». Suo marito Anton, 28 anni, ha raccontato: «Dall’inizio di questo mese Clara non riesce più mangiare, il dolore è talmente forte che non può nemmeno muoversi bene. Spero che tutto inizi a funzionare per il meglio». E ha spiegato: «I medici useranno un pezzo del suo osso dell’anca per ricostruire la mascella che devono rimuovere e una parte della carne del suo braccio per il labbro».