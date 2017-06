Fonte: iberpress

Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE



Puntura medusa: 8 cose da sapere assolutamente. Cosa fare e come difendersi. IL VADEMECUM ANTI MEDUSE



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - Il vademecum

Meduse? Niente paura. Questo piccolo vademecum è sufficiente per affrontare il 99% dei casi in cui si viene punti. L'estate ormai entra nel vivo e, alla ricerca di refrigerio dalla canicola, capiterà di dirigersi lungo il litorare italiano che anche quest'anno in alcune aree è stato preso d'assalto dalle meduse. Cosa fare in caso di puntura da parte di una medusa? L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha redatto una piccola lista di consigli.



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - STARE TRANQUILLI



La prima cosa da fare è stare tranquilli. Se si è vicini alla riva, uscire dall'acqua. Se ci si trova a largo, richiamare l'attenzione per farsi aiutare. Il rischio è quello di procurare un ingiustificato allarme, creando realmente un disagio alle altre persone presenti vicino a te in acqua e a quelle in spiaggia.



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - ATTENTI ALLA MEDUSA CHE SI ATTACCA



Per prima cosa verificare che non vi siano parti di medusa rimaste attaccate alla pelle e, nel caso, eliminarle delicatamente con le mani. Se non si dispone di medicamenti, può essere utile far scorrere acqua di mare sulla parte interessata per tentare di diluire la sostanza tossica non ancora penetrata.



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - LA MEDICAZIONE CON POMATA



La medicazione corretta consiste nell'applicazione di Gel astringente al cloruro d'alluminio. Il Gel astringente ha un'immediata azione antiprurito e blocca la diffusione delle tossine. Purtroppo non è ancora diffusa in Italia l'abitudine di portare con sé questo gel, che è utile anche per le punture di zanzara.



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - LA MEDICAZIONE CON CREMA AL CORTISONE



In mancanza di questa pomata, si può usare una crema al cortisone anche se ha un effetto più ritardato (entrano in azione dopo 20-30 minuti dall'applicazione), cioè quando il massimo della reazione si dovrebbe già essere spenta naturalmente.



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - NON IRRITARE LA PELLE



Evitare di grattarsi o di strofinare la sabbia sulla parte dolorante. E non usare medicazioni estemporanee con ammoniaca, aceto, alcool o succo di limone: peggiorerebbero la situazione.



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - QUANDO CHIAMARE IL 118



Se immediatamente dopo il contatto, la reazione cutanea si diffonde e compaiono difficoltà respiratorie, pallore, sudorazione e disorientamento, chiamare il 118 e spiegare di cosa si tratta: si riceveranno le istruzioni sul da farsi in attesa che arrivi il personale di Pronto Soccorso.



Meduse punture, 8 cose da sapere. REGOLE VS L'ALLARME MEDUSE - COPRIRE LA PELLE



L'area di pelle colpita dalle meduse rimane sensibile alla luce solare e tende a scurirsi rapidamente. Per evitare che la pelle si macchi, è bene evitare pomate antistaminiche e occorre tenere coperta, o ben protetta da uno schermo solare, l'area colpita, fino a quando la razione infiammatoria non scompare (non più di due settimane).