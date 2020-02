Meghan e Harry divorzio? Lo pianifica Meghan Markle? RIVELAZIONI DEGLI ESPERTI

Meghan Markle avrebbe già pianificato il divorzio da Harry: i Duchi di Sussex si lasceranno entro il 2025. Lo dicono gli esperti della Corona.

Meghan e Harry divorzio previsto entro il 2025: ne sono convinti gli esperti

Il matrimonio dei Duchi di Sussex potrebbe avere vita breve. Secondo gli scommettitori e gli esperti di Corte, Harry e Meghan divorzieranno entro il 2025. Ne sono così convinti che, puntando 10 sterline, in caso di effettiva separazione se ne vincerebbero solo 40.

“Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3” ha affermato l’esperta Wayne Dupree.

Sono in pochi a credere nella buona fede e nei sentimenti di Meghan. “Stratega” e “arrampicatrice sociale” sono solo alcuni dei titoli piombati addosso alla Duchessa negli ultimi mesi. I sudditi le rimproverano di aver portato via Harry dall’Inghilterra, altri sono in pensiero per il futuro di quest’ultimo.

Attualmente i Duchi di Sussex vivono in Canada. Mentre Meghan appare raggiante, Harry sembra aver perso il sorriso. Del resto il fartello di William non ha mai nascosto la sua tristezza e il suo dolore per la dura scelta compiuta, quella di allontanarsi dalla Corona, rinunciando ai titoli.

Perché Meghan divorzierà da Harry

“Harry desidera una vita tranquilla, lontana dai riflettori, ma non è quello che vuole sua moglie” ha spiegato la Dupree. “Meghan sente il richiamo di Hollywood e dei milioni che possono arrivarle”.

L’esperta è inoltre convinta che la Markle abbia pianificato tutto sin dall’inizio e non è l’unica. Anche Antonio Caprarica ritiene che i Duchi si separeranno, considerando Harry una pedina nelle mani della strategica Meghan.

Ne sono convinti anche i parenti di Meghan, dal padre, al fratello, alla sorellastra. Quest’ultima, Samantha, ha infatti affermato: “I suoi obiettivi sono fama e fortuna. È Hollywood”.

Ad usare le parole più dure è però il padre di Meghan, convinto che la figlia usi gli uomini come gradini per la fama. “È tipico di Meghan, è il trattamento che riserva a tutti gli uomini della sua vita, da suo padre ai suoi amori” ha affermato Thomas Markle. “Non sono persone, ma gradini verso la fama e giunta al gradino successivo se li lascia alle spalle senza rimorsi… Ecco perché adesso non le serve più la Famiglia Reale. Ha ottenuto quel che voleva: soldi, fama e il titolo di Duchessa. Per lei ora è tempo di passare ad altro...”. Il padre ha poi aggiunto: “Meghan è davvero una grande attrice quando si tratta di simulare sentimenti”.

Sono in molti a ritenere che Meghan abbia diviso Harry dalla sua famiglia, rovinando anche il forte legame con il fratello William. Il Globe ha riportato le dichiarazioni di alcune fonti vicine a Buckingham Palace: “Ha provocato un’aspra spaccatura tra Harry e William, un tempo inseparabili. Ha snobbato la regina, più di una volta e si è rifiutata di supportare Kate Middleton. E dopo pochi mesi, nel tipico stile di Meghan, decide di averne abbastanza e taglia i ponti, lasciando una scia di danni e di cuori infranti”.

Harry e Meghan: dal divorzio, al lavoro, ai figli. Gli inglesi scommettono su tutto

Da quando Harry e Meghan hanno lasciato la Royal Family, sono partite scommesse su ogni aspetto della loro vita privata. C’è chi scommette sulla possibile adozione di un bambino (quotata 7 a 1), chi sulla partecipazione di Meghan Markle a “The Crown” con una moltiplicazione della giocata per 100, chi sul ritorno della moglie di Harry nella serie “Suits”.

La quota più bassa è riservata al divorzio, perché è dato quasi per certo.