MEGHAN MARKLE HA RISCHIATO DI MORIRE. LA RIVELAZIONE CHOC

Meghan Markle "ha rischiato di morire...". La duchessa di Sussex e mamma del piccolo Archie ha vissuto un brutto momento assieme al marito Harry nel corso di uno dei loro viaggi. Secondo il Mirror Meghan Markle e il principe Harry erano in volo da Nizza a Luton (vicino Londra, ndr) lo scorso 26 agosto. Un drone è stato lanciato all'altezza del loro jet privato, rischiando di farli precipitare. I riflessi del pilota hanno evitato la tragedia.

MEGHAN MARKLE HA RISCHIATO DI MORIRE. Il racconto del pilota

L'ex pilota della British Airways, ​Terry Tozer ha parlato del rischio che ha corso Meghan Markle assieme al marito Harry. «Il danno avrebbe potuto essere davvero grave. Se un drone colpisce il parabrezza, potrebbe uccidere o inabilitare almeno uno dei membri dell'equipaggio di condotta e pregiudicare volo e atterraggio. O peggio, sarebbe potuto andare a finire in un motore con un risultato simile a un bird strike, quando stormi di uccelli finiscono contro il parabrezza o inghiottiti dai motori e questo purtroppo al 70 per cento dei casi accade al di sotto dei 200 ft. di quota, in fase di partenza o atterraggio dell’aereo, il che rende l’evento e le sue possibili conseguenze ancor più pericolose. Questi tipi di incidenti sono un grande problema e una costante preoccupazioni per tutti i piloti», le parole al Mirror. Meghan Markle e Harry non si sarebbero accorti di niente. «Solo una volta atterrati il capitano di bordo ha raccontato al principe Harry il rischio corso», ha concluso.

Meghan Markle “è incinta”: le parole della sensitiva di Lady Diana. Intanto i Duchi di Sussex non rientrano in Inghilterra

Secondo numerosi rumors, Meghan e Harry continuerebbero a posticipare il rientro in Inghilterra. I Duchi di Sussex avevano in realtà annunciato che non avrebbero partecipato ad eventi pubblici per ben 6 settimane dopo il viaggio in Sudafrica, saltando dunque anche il Natale con la Royal Family. Sembra però che nessuno sappia dove si trovino. Probabilmente Harry e Meghan trascorreranno le vacanze natalizie a Los Angeles, dalla nonna di Archie, Doria Regland.

Harry e Meghan non passeranno il Natale con la Regina: dove sono finiti?

Negli ultimi mesi la Royal Family è stata travolta da eventi che hanno rischiato di minare la stabilità della Corona. L’ultima, ennesima, indiscrezione riguarda i Duchi di Sussex dei quali nessuno saprebbe più nulla. Dopo l’indiscrezione secondo cui Harry e Meghan saranno assenti durante le festività natalizie, sembra che la loro presenza agli eventi della Corona sia divenuta sempre più sporadica fino alla situazione attuale. Di loro si sarebbero perse le tracce.

Secondo il Daily Mail, la coppia posticiperà il rientro a Londra. i Duchi potrebbero tonare nella loro casa di Frogmore Cottage a gennaio. Con loro naturalmente ci sarà baby Archie.

Harry e Meghan non parteciperanno dunque al pranzo pre-natalizio offerto dalla regina Elisabetta e saranno assenti durante il ricevimento a Buckingham Palace, un’occasione molto importante in cui la Royal Family ringrazia lo staff. Un Natale diverso dunque per la Regina quest’anno, che dovrà festeggiare senza il piccolo Archie.

“Non c’è stata alcuna incomprensione. Harry e Meghan avevano avvisato sua Maestà della loro assenza” ha precisato una fonte vicina ai Sussex. Sembra che la Regina abbia dunque dato il suo benestare alle scelte della coppia, che più volte ha infranto i protocolli reali. (Continua dopo l'immagine).

Foto Instagram Sussex Royal



Meghan Markle “incinta”: lei e Harry lontani per nascondere la gravidanza? Le parole della sensitiva di Lady Diana

Secondo alcuni rumors, Lady Markle e Harry si sarebbero allontanati dall’inghilterra per tenere nascosto il pancione. Continuano infatti a rincorrersi voci secondo cui Meghan sarebbe incinta del secondo figlio.

Al centro dei gossip emerge la voce di Sally Morgan, la sensitiva di Diana, che ha predetto che la Duchessa partorirà nel 2020, che poi tornerà a lavorare e che farà molti viaggi in Africa con il marito Harry.

Sally Morgan ha già fatto previsione corrette in passato, come l’arrivo del primo figlio. Sbalordì ancora di più la previsione secondo cui Meghan sarebbe stata accompagnata all’altare dal principe Carlo, cosa che accadde realmente.

Meghan e Harry lontani: la Regina potrebbe abdicare e il Principe Carlo diventare Re

È ormai diffusa l’indiscrezione secondo cui il principe Carlo potrebbe presto diventare Re. Secondo i rumors pubblicati dal The Sun, la regina Elisabetta potrebbe abdicare nell’arco di 18 mesi, lasciando il trono al figlio che assumerebbe il nome di Re Giorgio VII.

Mentre Meghan e Harry sono lontani, continuano a susseguirsi tantissimi rumors sui principali membri della Royal Family. Gli ultimi riguardano in particolare il principe Carlo e la sua consorte Camilla Parker Bowles. I due sarebbero in crisi da parecchio tempo e la loro storia sarebbe giunta al capolinea. Il Principe e la Duchessa di Cornovaglia si mostrerebbero ancora insieme solo per evitare nuovi scandali, dopo quelli che hanno coinvolto la famiglia reale negli ultimi mesi. Dopo i presunti dissidi tra William e Harry, Kate e Meghan, il coinvolgimento del principe Andrea con il caso Epstein e l'assenza di Meghan e Harry a Natale, la Corona non potrebbe sopportare anche un divorzio.

Secondo recenti rumors, la Duchessa avrebbe però già chiesto un divorzio lampo, accompagnato dalla richiesta di 300 milioni di euro per mantenere il silenzio sui segreti della Corona. (Continua dopo l'immagine).

Foto LaPresse



La famiglia reale è sempre al centro dei riflettori, con news e fake news che si susseguono all’ordine del giorno. L’ultima notizia falsa, smentita da un portavoce di Buckingham Palace riguarda la morte della Regina Elisabetta, assolutamente inventata.

“Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell'anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà. La regina non è morta. È viva, sta bene, e non vede l'ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace martedì per l'accoglienza alla NATO” ha spiegato Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central.

Meghan Markle incinta come Kate Middleton? I rumors sulle due Duchesse

Le voci sulla presunta gravidanza non riguardano solo lady Markle, ma anche la cognata, Kate Middleton. Secondo numerosi rumors la Duchessa di Cambridge sarebbe incinta di due gemelli.

Si tratterebbe della quarta gravidanza e potrebbe portare alla nascita di un maschietto e di una femminuccia. Questo è quanto si mormora negli ultimi giorni. L’annuncio arriverebbe a Natale, quando la famiglia reale sarà riunita. Mancheranno forse solo Harry e Meghan.

“Non mi stupirei se Kate fosse incinta, dal momento che lei e William hanno deciso di allargare la famiglia” ha affermato l’esperto della Corte inglese, Phil Dampier.