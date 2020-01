Meteo neve in pianura, attenzione: ribaltone dell'inverno, neve abbondante

Attenzione. Sul fronte neve ci sono aggiornamenti importanti secondo il modello americano GFS, come annuncia ilmeteo.it. Prende sempre più piede una sorprendente ipotesi per la seconda metà del mese di gennaio, con NEVICATE copiose in Italia, fino in pianura.

In questi giorni il nostro Paese è preda di un vasto campo di alta pressione che tiene lontano le perturbazioni e le masse d'aria fredde in discesa dal Nord Europa. Da segnalare solamente le nebbie sulle pianure settentrionali, altrove invece predominano giornate soleggiate e anche piuttosto miti (specie durante il giorno).

Meteo neve in pianura quando? Dopo la metà di gennaio

Qualcosa però potrebbe scombussolare completamente l'inverno, indicativamente dopo la metà del mese. Il tutto sarebbe causato da un comportamento anomalo del Vortice Polare che, dopo essersi compattato per bene nelle ultime settimane, potrebbe subire un dislocamento dalla sua sede naturale. La risalita di correnti di aria relativamente più calda verso la Penisola Scandinava (scand + in termine tecnico) favorirebbe, nel contempo, la discesa di una massa d'aria gelida direttamente dal Polo Nord. Una combinazione tutta da seguire che avrebbe effetti a catena su buona parte dell'Europa.

Meteo neve in pianura, attese nevicate come non si vedono da anni

Cosa dobbiamo aspettarci allora sull'Italia? Mancano tanti giorni e per questo motivo è ancora presto per scendere nei dettagli. Detto questo, tuttavia, non è da escludere la formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure intorno al 18 gennaio, con conseguente rischio di precipitazioni anche intense. Viste le temperature piuttosto basse la neve potrebbe quindi tornare a fare la sua comparsa fino in pianura al Nord e fino a quote molto basse al Centro. Si sta delineando la classica configurazione in grado di regalare nevicate copiose come non si vedono ormai da anni sul nostro Paese. Si tratterebbe di un vero e proprio RIBALTONE in questo Inverno partito decisamente sotto tono.

Nei prossimi giorni - annunciano gli esperti de ilmeteo.it - potremo essere più precisi, non resta che seguire passo passo tutti i nostri aggiornamenti per quello che si preannuncia come un evento di tutto rispetto.