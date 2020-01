METEO NEVE IN PIANURA: COME, DOVE, QUANDO. NEVE A CIEL SERENO Previsioni Meteo

METEO NEVE IN PIANURA: ECCO COME, DOVE, QUANDO. A CIEL SERENO! Previsioni Meteo

Meteo neve in pianura a gennaio? Nevicate copiose? Intanto è arrivata la neve a cielo sereno

METEO NEVE IN PIANURA. Non solo: neve a cielo sereno. PREVISIONI METEO

NEVE IN PIANURA? DI PIU': NEVE IN PIANURA A CIELO SERENO. Possibile? Ne parla ilmeteo.it. Ma andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Meteo neve in pianura a gennaio? E' arrivata la neve a cielo sereno

Intanto prima di parlare della neve in pianura, sottolineaiamo che il campo anticiclonico sta portando da giorni a fitte nebbie in Val Padana". E che il "mancato rimescolamento dell'aria porterà anche ad un sensibile aumento dell'inquinamento con valori fuori norma di PM10 e di altre polveri sottili" A il meteo.it "grazie ai valori termici piuttosto rigidi sono già arrivate diverse segnalazioni di "apparenti nevicate". Ma di cosa si tratta?"

Meteo neve a cielo sereno in pianura a gennaio. Cos'è

E qui spieghiamo il fenomeno. "In realtà non stiamo parlando della classica neve dovuta all'ingresso di una perturbazione, bensì dall'interazione tra l'alta percentuale di umidità presente nei bassi strati dell'atmosfera e le sostanze chimiche/inquinanti emesse dalle fabbriche, che in condizioni anticicloniche come quella attuale ristagnano nella aree di pianura, aumentandone la concentrazione. Le particelle inquinanti nell'atmosfera fungono di fatto come da nuclei di condensazione con il vapore acqueo (umidità elevatissima in presenza di nebbia), favorendo così la formazione di veri e propri piccoli cristalli di neve.In alcuni casi estremi si arriva ad accumulare anche qualche cm di "neve". Questo fenomeno è già stato segnalato nelle campagne della bassa Lombardia, Veneto e del Piemonte".

Meteo neve in pianura a gennaio? La galaverna e l'effetto neve

Non solo neve. Attenti anche alla galaverna. "Molto spesso, infatti, la nebbia provoca pioviggini simili ad "aerosol"; quando le temperature sono sotto lo zero, queste pioviggini sono composte da piccoli aghetti di ghiaccio che si posano soprattutto sull'erba, sugli alberi e sulle campagne, dando anche in questo caso l'effetto della neve", conclude ilmeteo.it.