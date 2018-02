Michelle Hunziker incinta a Sanremo 2018? Bomba su Hunziker-incinta a Sanremo

Michelle Hunziker incinta? Lo scoop sulla presunta gravidanza della conduttrice svizzera che nei prossimi giorni sarà protagonista sul palco di Sanremo 2018 è stato lanciato da Novella 2000. E subito dopo Mattino Cinque porta alla luce degli indizi che sulla possibile gravidanza di Michelle Hunziker. Sarebbe una bomba proprio nella settimana del Festival di Sanremo. Non è la prima volta che si parla di Michelle Hunziker incinta. E questa volta i gossip dicono che in casa Trussardi arriverebbe un maschietto.

Gli indizi

Gli indizi su Michelle Hunziker incinta? C'è la sfera indossata sotto una maglietta, come un nuovo pancione, la confessione della conduttrice di Sanremo 2018 di volere avere un altro figlio. E poi c'è chi racconta di un corredo maschile che la mamma di Tomaso Trussardi avrebbe comprato per il nipotino in arrivo… "Gli indizi vanno tutti in questa direzione", dice Valerio Palmieri, giornalista di Chi a proposito di Michelle Hunziker incinta di un maschietto. C'è da pensare che nei giorni di Sanremo 2018 (dove condurrà con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino) si parlerà tanto della presunta gravidanza della Hunziker.

L'indizio sulla frase della suocera di Michelle

La mamma di Tomaso Trussardi e suocera di Michelle Hunziker i è lasciata sfuggire una frase: “Non vedo l’ora di poterlo dire”, che alimenta questi gossip su Michelle incinta. A Mattino 5 dicono poi che avrebbe già acquistato qualcosa di azzurro. Insomma: Michelle Hunziker incinta di un maschietto. Si torna al gossip iniziale.

l'indizio sul post di Aurora Ramazzott

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sui social una foto di mamma Michelle Hunziker con una lampada illuminante sotto la maglietta e la scritta “Round 4”. Quarto figlio?

La famiglia di Michelle a Sanremo

Michelle Hunziker darà l'annuncio di essere incinta del figlio numero 4 al Festival di Sanremo 2018? I fans ci sperano. Difficile pensare che accadrà, ma chissà. Di certo nelle ultime due serate di Sanremo 2018 sarà presente anche Tomaso Trussardi, che raggiungerà Michelle con le bambine. La primogenita della Hunziker, Aurora Ramazzotti, sarà con Michelle dietro le quinte di Sanremo per le cinque le serate del Festival. E chissà che il quarto figlio di Michelle Hunziker non sia nel suo grembe sul palco dell'Ariston.