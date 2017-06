Milan, Abate fuori dall'incubo: 'Finalmente posso tornare a correre'

Milan, Ignazio Abate torna a correre



Ignazio Abate vede la luce in fondo al tunnel. Il terzino destro del Milan ha risolto il problema alll'occhio dopo la pallonata di un paio di mesi fa rimediata nel match contro il Sassuolo che gli era costato tutto il finale di stagione a causa di un ematoma suboculare. Abate ha ricevuto l'idoneità per tornare.



"Finalmente è arrivata l'idoneità e posso tornare a correre e lottare per la maglia! Ringrazio la Società e tutto lo staff sanitario che mi ha curato, il Dott. Angelo Appiotti, la Dottoressa Grazia Pertile. Grazie anche al fisioterapista Fabrizio Ragusa. Un ringraziamento speciale al Dottor Tavana, che non mi ha mai lasciato solo ed è stato un punto di riferimento fondamentale in questi mesi, e al mio agente Mino, che mi ha accompagnato in capo al mondo e mi ha sempre sostenuto in ogni momento! Infine grazie di cuore a voi tifosi...per l'affetto e per il sostegno! Con il Milan nel cuore...sempre!".