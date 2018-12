Milan, accelerata su Muriel. Ibrahimovic-Galaxy, rinnovo ufficiale

Milan dimentica Ibrahimovic (rinnovo ufficiale): accelerata su Muriel

Il Milan punta su Luis Muriel. Zlatan Ibrahimovic ormai è dimenticato (i Los Angeles Galaxy hanno ufficializzato il rinnovo di contratto), Fabio Quagliarella praticamente archiviato (si va verso il prolungamento con la Sampdoria) e Pato resta un'opzione piena di dubbi (9 milioni di ingaggio e clausola da 25 milioni per liberarlo dalla Cina). Muriel è un attaccante veloce, tecnicamente forte e con un buon dribbling: un ottimo partner potenziale in attacco per Higuain o Cutrone.

MILAN-MURIEL, si lavora per trovare l'accordo con il Siviglia

Il club di via Aldo Rossi valuta la possibilità di riportare Luis Muriel in Serie A. L'attaccante colombiano, ex Udinese e Sampdoria, è stato messo sul mercato dal Siviglia, che chiede 12 milioni di euro per lasciarlo partire (lo comprò a 22 mln nel 2017). Il Milan punta a un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Muriel piace anche alla Fiorentina, ma il giocatore preferirebbe vestire la maglia rossonera.

Il 27enne colombiano a Siviglia ha fatto una prima stagione discreta: 29 partite e 7 gol in campionato per Muriel, con 8 presenze in Champions League, oltre a 9 presenze e 2 gol in Copa del Rey. Quest'anno solo 6 presenze e 1 rete in campionato, 5 partite giocate e 2 gol in Europa League. Milan e Siviglia hanno buoni rapporti testimoniati dall'affare Andrè Silva, che dovrebbe essere riscattato dal club spagnolo. Ora bisogna trovare la quadra per Muriel in rossonero.