Milan, accordo per Saint-Maximin dal Nizza. I dettagli del colpo rossonero

Il Milan ha messo le mani su Allan Saint-Maximin, esterno d'attacco del Nizza. Il giocatore era stato oggetto del desiderio rossonero già nell'ultimo mercato di gennaio, ma l'operazione non si era concretizzata. In vista di luglio invece pare quasi fatta. Lo riporta Sportmediaset il Nizza avrebbe detto sì all’offerta da 20 milioni più bonus dal Milan. Stando a questi rumors, il club francese ha apprezzato il modo in cui il giocatore è stato trattato a gennaio - sostanzialmente, che il Milan non abbia affondato il colpo con maggior decisione mettendo in difficoltà il Nizza proprio nell'ultimo giorno di contrattazioni.

Resta chiaramente qualche condizionale perchè mancano le conferme ufficiali (e la qualificazione alla Champions o meno più aiutare o complicare il colpo di mercato rossonero, senza dimenticare il nodo dei riscatti di Bakayoko dal Chelsea e Kessie dall'Atalanta), ma la strada che porta al 22enne Saint-Maximin (il cui contratto in scadenza con il Nizza è a giugno 2020) al Milan pare tracciata. Il giocatore tra l'altro, stando ai rumors, avrebbe un preaccordo con la società rossonera per un quinquennale