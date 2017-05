Milan addio Aubameyang: va al Psg. Tutto su Morata in rossonero



Pierre-Emerick Aubameyang a un passo dal Paris Saint Germain. L’accordo tra il Psg e l'attaccante del Borussia Dortmund è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro L'attaccante del Gabon guadagnerà circa 10 milioni di euro. Manca l'ufficialità ma sembra tutto fatto e Aubameyang quindi si allontana definitivamente dal Milan che, comunque, nelle ultime settimane, aveva già virato a tutta su Alvaro Morata e nei prossimi giorni ci sarà il grande assalto di Marco Fassone all'attaccante del Real Madrid (si attende la finale di Champions League contro la Juventus a Cardifff). Aubameyng tornarà tornerà quindi in Francia (in cui giocò nel Saint-Etienne che lo prese prorpio dal Muilan nel 2011) dopo quattro anni in Bundesliga, campionato in cui ha segnato 85 reti in 128 presenze.



Milan, Morata stella per attirare altri top player in rossonero. L'indiscrezione di AS



Alvaro Morata al Milan, primo tassello per portare in rossonero nuovi obiettivi. Lo scrive 'As', spiegando che l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli sono ottimisti sul possibile ingaggio dell'ex attaccante della Juventus. La dirigenza del nuovo Milan vuole costruire attorno a Morata una squadra giovane, affamata e vincente. Manca ancora il suo sì definitivo, si parla di una proposta da 8 milioni netti a stagione, ma bisogna sventare l'inserimento di altri top club come il Manchester United.