Milan, Adolfo Gaich per l'attacco. Su Correa, Kessie, Laxalt e Reina...

ADOLFO GAICH, IDEA MILAN PER L'ATTACCO

Il Milan pensa ad Adolfo Gaich, attaccante del San Lorenzo, classe 99, considerato uno dei nuovi talenti emergenti del Sudamerica. Lo rivela Tuttomercatoweb, secondo cui i rossoneri studiano le mosse per anticipare la concorrenza. Gaich è un centravanti dotato di grande fisico, molto forte in area di rigore. Si è messo in luce con la maglia della nazionale argentina nell'ultimo Mondiale Under 20.

MILAN, REINA RESTA NELLA LISTA DEL REAL MADRID

Pepe Reina al Real Madrid? Resta aperta l'ipotesi che il portiere del Milan vesta la maglia blanca se Navas lascerà le Merengues. Il vice-Donnarumma non è l'unico nome della lista: la concorrenza vede in ballo Caballero, Riesgo, Mirante, Subasic e Stekelenburg.

LAXALT-MILAN, ATALANTA? NO TORINO

Diego Laxalt non andrà all'Atalanta. L'esterno sinistro uruguagio non ha trovato l'accordo con la società orobica che vira sul 22enne brasiliano del Siviglia, Guilherme Arana. Sul giocatore del Milan c'è il Torino e un incontro tra l'agente e il club granata è fissato per mercoledì. Il Toro punta al prestito con diritto/obbligo di riscatto a 13-14 milioni.

CORREA, MILAN E ATLETICO MADRID: I PASSI PER L'ACCORDO

Radio Cadena Ser fa sapere che l'Atletico Madrid ha rifiutato il prestito biennale con diritto di riscatto per Correa al Milan. Rifiuto che blocca il passaggio ai colchoneros di Rodrigo. L'accordo tra le parti potrebbe arrivare su 35 milioni più 5 di bonus, più il 30% di una futura rivendita.

ANDRE' SILVA-MILAN, SPORTING LISBONA TRATTA

Prosegue il dialogo tra Milan e Sporting Lisbona per André Silva. L'attaccante vedrebbe di buon occhio il ritorno di Portogallo, ma il club lusitano sin qui non è andato oltre il prestito. Il club lusitano ha venduto Bas Dost e ora sta cercando qualche altra operazione in uscita per poter formulare al Milan un'offerta più interessante.

KESSIE-MILAN, BAKAYOKO ALTERNATIVA AL MONACO

Il Monaco punta a convincere Franck Kessie. Ma il centrocampista ivoriano sin qui ha chiesto un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. L'alternativa è un ex compagno Milan, Bakayoko, tornato al Chelsea dopo la stagione in prestito ai rossoneri, ma nuovamente in uscita. Non è escluso che possano arrivare entrambi i giocatori alla corte di Leonardo Jardim.