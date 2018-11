Milan, Alessio Romagnoli infortunio più grave del previsto. I tempi di recupero

Milan, Alessio Romagnoli infortunio più grave del previsto: possibile stop di 4 settimane - AC MILAN NEWS

Piove sul bagnato in casa Milan. Il problema muscolare di Alessio Romagnoli potrebbe tenerlo fuori circa 4 settimane. Secondo Sky Sport, la risonanza che il capitano rossonero ha effettuato in queste ore rossonero non ha evidenziato una contrattura, ma qualcosa di più serio. Alessio Romagnoli nella giornata di venerdì è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana (al suo posto, il ct Mancini ha convocato Acerbi della Lazio).

MILAN, ALESSIO ROMAGNOLI OUT: LE ALTERNATIVE AL FIANCO DI ZAPATA - AC MILAN NEWS

Con Romagnoli infortunato, a questo punto Gattuso si trova solo Zapata e Simic come difensori centrali di ruolo a disposizione in vista della ripresa del campionato domenica 25 novembre all'Olimpico contro la Lazio. Possibile che l'allenatore del Milan decida di adattare Ricardo Rodriguez (più portato eventualmente con la difesa a 3) o Kessie (a inizio carriera aveva giocato nel ruolo) al fianco di Zapata.

MILAN, INFORTUNIO ROMAGNOLI: LE PARTITE CHE SALTERA' IL CAPITANO ROSSONERO - AC MILAN NEWS

Se Alessio Romagnoli dovesse restare fermo un mese, oltre alla sfida con la Lazio, il Milan perderebbe il suo capitano nei successici match di campionato con Parma e Torino (entrambi a San Siro), oltre alla trasferta di Bologna (18 dicembre). Senza dimenticare la sua pesante assenza nei due match di Europa league contro Dudelange e Olympiacos (trasferta in Grecia decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale). Possibile il rientro di Romagnoli nelle partite di fine anno (22 dicembre in casa con la Fiorentina, 26 dicembre a Frosinone o 29 diecmebre a San Siro contro la Spal).

Milan, Bonaventura-Biglia e l'emergenza a centrocampo

Tutto questo senza ovviamente dimenticare l'emergenza infortuni a centrocampo con Lucas Biglia e Jack Bonaventura costretti a uno stop lungo diversi mesi (e Calhanoglu, come ha ricordato Gattuso varie volte, sta giocando pur non essendo al meglio in queste ultime settimane).

Milan, Higuain e la squalifica di due turni

In attacco poi non va dimentica la squalifica di due giornate post Milan-Juventus comminata dal Giudice Sportivo a Gonzalo Higuain (su cui il club di via Aldo Rossi ha fatto ricorso). Il Pipita salterà la trasferta con la Lazio e il match in casa contro il Parma.

Milan, Strinic in gruppo. Conti a disposizione

Le uniche buone notizie in casa Milan sono legate a Strinic che torna in gruppo (ma ci vorranno un po' di settimane prima che recuperi una condizione al top), Andrea Conti che non dovrà scontare in campionato la squalifica di tre turni dopo il match Primavera col Chievo, e Davide Calabria che potrebbe essere recuperato dopo la sosta.