Milan, allarme Suso (Napoli) e nuove sirene per Donnarumma

Il Napoli guarda al Milan per rinforzarsi: Maurizio Sarri potrebbe avere Suso come regalo Champions da Aurelio De Lurentiis. Il club partenopeo, infatti, secondo quanto riporta 'Marca', è pronto ad approfittare di un eventuale mancato accordo tra il trequartista e la dirigenza del Milan nella trattativa per il rinnovo del contratto. Suso andrebbe a giocarsi il posto con i vari Insigne, Cllejon e Mertens (senza dimenticare che l'olandese sta ubendo forti pressioni inglesi - Manchester United in testa - per l'estate).

Fronte Gigio Donnarumma. Secondo il Sun sarebbero le due squadre di Manchester le più determinate nei confronti del portiere milanista. Sia il City di Guardiola sia lo United di Mourinho vedono nel numero uno rossonero il rinforzo ideale tra i pali per la prossima stagione. I Red Devils sono i più motivati alla luce dal probabile addio di De Gea, dato in partenza verso il Real Madrid.