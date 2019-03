Milan, anche il Tottenham si mette in fila per Cutrone

Cutrone: Torino, Atletico Madrid e Tottenham in fila per l'attaccante del Milan

Il futuro di Patrick Cutrone sarà ancora a tinte rossonere? L'arrivo al Milan di Piatek ha tolto spazio all'attaccante italiano, che ha dovuto quasi sempre subentrare a partita in corso (salvo nel primo match del Pistolero, contro il Napoli in campionato, quando avvenne il contrario). A fine stagione arriverà il momento di fare un bilancio sia per Cutrone che per il club di via Aldo Rossi. Che il Milan decida di lasciarlo partire non è per nulla scontato. Ad ogni modo, nei giorni scorsi si è segnalato l'interesse dell'Atletico Madrid. Ora i rumors parlano anche del Tottenham. Nessuna offerta degli Spurs, né contatti con l'entourage del giocatore, ma il club londinese ha preso informazioni in vista del possibile addio di Llorente a fine stagione. Anche il Torino valuta l'ipotesi Cutrone in caso di addio del Gallo Bellotti.

Di Patrick Cutrone ha parlato anche Gattuso a Milanello nelle ore di vigilia del match tra Milan e Sassuolo: "Cutrone deve continuare a lavorare con voglia. Nelle ultime partite ha trovato spazio. In questo momento stiamo giocando con un solo attaccante e questo lo sta penalizzando. Mi piace quando un giocatore ha il muso e non è contento di stare fuori perchè vuol dire che ci tiene".

