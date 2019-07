Milan, André Silva: è plusvalenza! Ora assalto a Correa, Zaracho e...

Milan, André Silva: è plusvalenza! CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Andre' Silva saluta il Milan. Dopo due stagioni altalenanti tra Serie A e prestito in Liga spagnola, l'attaccante portoghese se ne va. Il club rossonero ha definito il suo passaggio al Monaco per 30 milioni di euro - con l'intermediazione dell'agente Jorge Mendes - realizzando una plusvalenza da 9 milioni di euro (oltre a 12 milioni di ingaggio risparmiati dal club di via Aldo Rossi).

Milan-Correa, si tratta con l'Atletico Madrid

In attesa dell'approdo di Bennacer a Milano (reduce da una Coppa d'Africa che lo ha visto miglior giocatore di una manifestazione vinta dalla sua Algeria), previsto per i prossimi giorni, questo colpo in uscita da' il via libera a Maldini e Massara per poter trattare il 24enne argentino Angel Correa (giocatore veloce e capace di saltare l'uomo: profilo ritenuto ideale per affiancare Piatek) con l'Atletico Madrid, giocatore per il quale si registra una distanza tra domanda (50) e offerta (30 in partenza, i rossoneri potrebbero arrivare attorno a 35-40, non oltre).

Milan su Zaracho. Suso-Roma, rifiutate le contropartite giallorosse

Occhi anche su Matias Zaracho, 21enne trequartista del Racing che ha una clausola da 25 milioni di euro e che può essere trattatato attorno a quota 22 (ma il Milan non vuole andare oltre i 18 mln). Da valutare il futuro di Cutrone corteggiato in Premier dal Wolverhampton (Patrick però è freddo di fronte all'ipotesi di andare nel club inglese, reduce da un ottimo settimo posto in Premier League). Discorso aperto con la Roma per Suso con giallorossi e rossoneri al lavoro per uno scambio. Prima Pastore, poi Defrel, quindi Schick: contropartite rifiutate dal Milan che invece avrebbe mostrato un certo interesse per Zaniolo (ritenuto incedibile dai capitolini). Per Suso i due club si aggiorneranno nel corso delle prossime giornate.

Milan-Demiral, avanti con la Juventus

Per la difesa il Milan continua a trattare con la Juventus Merih Demiral. Il 21enne centrale turco (14 prsenze e due gol in sei mesi al Sassuolo) è giocatore graditissimo a Marco Giampaolo. La Juventus lo valuta 40 milioni ed è restia a perdere il controllo del suo cartellino, ma i due club continuano a parlarsi. Tra lui e Rugani (piace alla Roma) è possibile una partenza da Torino e il Milan confida che sia quella di Demiral con direzione Milanello. Dejan Lovren del Liverpool e il 20enne Dayot Upamecano (Lipsia) sono al momento ipotesi più defilate.