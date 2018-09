Milan-Atalanta 2-2, non basta Higuain. Gattuso: "Squadra a due facce"

MILAN-ATALANTA 2-2, GATTUSO "GRANDE RAMMARICO, SQUADRA A DUE FACCE"

"C'e' grande rammarico perche' la squadra ha due facce: grandissimo primo tempo e ultima mezz'ora in cui abbiamo fatto fatica e subito gli avversari. Siamo una squadra che non da' continuita' al gioco e alle prestazioni. A tratti sviluppiamo un buon calcio ma non basta. Se non chiudi le partite giocando come abbiamo giocato noi nel primo tempo, poi puo' diventare un problema", spiega il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport 24, dopo il 2-2 di San Siro contro l'Atalanta. "Non basta giocare bene per vincere le partite - ha aggiunto -. In questo momento duriamo poco, lasciamo ancora per strada 40 minuti e poi gli avversari ti mettono in difficolta' come ha fatto l'Atalanta oggi nel secondo tempo con i cambi. Dobbiamo dare continuita' di gioco, di sofferenza e di tenere in campo, insomma tenere il campo per novanta minuti".

MILAN-ATALANTA 2-2, GATTUSO: "DOBBIAMO RAGIONARE SUL PERCHE' CI SONO I BLACKOUT"

Poi in sala stampa sull'obiettivo Champions che il Milan insegue, Gattuso aggiunge: "Abbiamo il dovere di credere nell'obiettivo Champions, dobbiamo ragionare su ciò che non sta funzionando, sul perchè ci sono i blackout. Forse è meglio giocare meno bene e vincere, ma facciamo fatica perchè giochiamo un calcio che non ci piace". Il cambio Bonaventura-Bakayoko: "Avevo messo Bakayoko per dare più sostanza al centro, per questo ho tolto Bonaventura. Forse ho sbagliato io ma ho pensato così nel secondo tempo". La difesa del Milan ha già incassato 7 gol in queste prime 4 partite di campionato: "Sono le distanze che ci fanno male, non sono gol a difesa schierata dove ti sorprendono. Non riusciamo a dare continuità al nostro lavoro, però i gol presi sono tutti di confusione, sugli angoli soffriamo in modo incredibile e sulle palle in mezzo".

Milan-Atalanta 2-2, Leonardo: "Durante i 90 minuti alterniamo prestazioni ottime a calI"

"Difficile avere risposte chiare, ma c'è un Milan a due facce e subiamo i momenti in cui caliamo perché sono determinanti come a Napoli, Cagliari ed oggi. Durante i 90 minuti alterniamo prestazioni ottime a cali, non abbiamo preso in campo tutto quello che meritiamo. Non è una scusa, ma se guardiamo gli ultimi anni il Milan ha sempre finito intorno al sesto posto, si perde la mentalità vincente. Questo è il nostro obiettivo, tornare ad essere quella squadra che domina, che controlla, che sa soffrire e che chiude le partite", ha spiegato Leonardo ai microfoni di Milan Tv dopo il 2-2 di Milan-Atalanta.

MILAN-ATALANTA 2-2 TABELLINO



(foto Lapresse)



RETI — 2' p.t. Higuain (M), 10' s.t. Gomez (A), 16' s.t. Bonaventura (M), 45'+1' s.t. Rigoni (A).

MILAN (4-3-3) — G. Donnarumma; Calabria (dal 21’ s.t. Abate), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura (dal 29’ s.t. Bakayoko); Suso, Higuain, Calhanoglu (dal 40’ s.t. Castillejo).

(Reina, A. Donnarumma, Laxalt, Simic, Zapata, Bertolacci, Mauri, Borini, Tsadjout).

All. Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2) — Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens (dal 30’ s.t. Ilicic); Pasalic (dal 1’ s.t. Rigoni); Gomez, Barrow (dal 1’ s.t. Zapata).

(Berisha, Rossi, Valzania, Djimsiti, Tumminiello, Pessina, Mancini, Hateboer, Ali Adnan).

All. Gritti (Gasperini squalificato).

ARBITRO — Doveri di Roma.

NOTE — Spettatori 51.684. Ammoniti Calabria (M), Higuain (M), Gomez (A) per gioco scorretto.