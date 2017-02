Milan, Bacca: dal rifiuto alla Cina ai fischi di San Siro

Milan, Bacca: dal rifiuto al West Ham e quello cinese



Carlos Bacca ha rifiutato un’importante offerta dalla Cina: l'attaccante colombiano del Milan, secondo quanto riporta Repubblica, vuole giocare il Mondiale del 2018 in Russia e per questo ritiene che il trasferimento in Asia non lo avrebbe aiutato a raggiungere questo obiettivo. Va ricordato che in estate lo stesso Bacca aveva declinato le proposte del West Ham - con cui il Milan aveva trovato un accordo attorno ai 27 milioni per il suo cartellino - preferendo restare rossonero o attendere una eventuale chiamata dalla 'Champions League' (Psg). In vista dell'estate, a prescindere da come andrà il closing, Bacca appare sempre più fuori dai piani tecnici dei rossoneri.



MILAN, BACCA FISCHIATO A SAN SIRO



Carlos Bacca prosegue il suo periodo di crisi. L'attaccante del Milan è stato fischiato durante il match di San Siro vinto 2-1 contro la Fiorentina. Al di là delle statistiche impietose (2 gol in 14 partite), il colombiano a volte pare fuori dalle manovre di gioco, non 'difende' palloni, non riesce a far salire la squadra. Un giocatore spaesato e lontano parente del bomber che la scorsa stagione, pur tra luci (i gol) e ombre (prestazioni in cui al di là della rete segnata o meno non era brillante), aveva guidato l'attacco rossonero.