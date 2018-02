Milan, Berlusconi ancora: "Fa venire il mal di stomaco". Ac Milan news

"Vedo che il vostro presidente Sangalli non ha perso il sorriso, anche se il Milan ci ha fatto venire un gran mal di stomaco...". Con una battuta sul suo Milan Silvio Berlusconi inizia a parlare alla Confcommercio, dove si tengono incontri del Consiglio permanente con i leader dei partiti politici. Il Cav, arrivato da Arcore, si scusa anche per il ritardo: ''Scusatemi, arrivare in ritardo non è bello'''. Nelle scorse ore Silvio Berlusconi aveva speso parole di elogio per il lavoro di Gattuso ("il Milan sta ritrovando passione, personalita', gioco") pur non ribadendo che non condivide l'impostazione tattica dell'allenatore rossonero (vedi sotto).

Milan, Berlusconi cambia idea (in parte) su Gattuso. Ac Milan news

"Voglio bene a Rino, conosco la sua generosita' ed il suo entusiasmo, ora vedo anche la competenza tecnica. Sono convinto che fara' bene, anzi lo sta gia' facendo: il Milan sta ritrovando passione, personalita', gioco e ultimamente anche risultati dopo una prima parte di stagione davvero deludente". Cosi' Silvio Berlusconi commenta a 'Radio Lombardia' l'operato sulla panchina rossonera di Rino Gattuso, al quale non risparmia qualche critica.

MILAN. BERLUSCONI "GATTUSO? ORA VEDO ANCHE COMPETENZA TECNICA, MA..."

"Continuo a non condividere l'assetto tattico con il quale la squadra viene fatta giocare - spiega l'ex presidente del Milan - Abbiamo due top player come Suso e Bonaventura esiliati alle ali e, schierando una sola punta, il loro lavoro sulle fasce e' sprecato. Saltano uno, due o tre avversari ma poi sono lontani dalla porta per tirare e possono solo crossare. E la sola punta, marcata da due centrali piu' alti, in tutta la scorsa stagione non ha potuto mai approfittare una sola volta dei cross che Suso e Bonaventura hanno mandato in area. Ci sono state partite in cui in un solo tempo non siamo mai riusciti a tirare in porta, e questo e' un difetto che abbiamo anche adesso. Ne ho parlato con Gattuso e spero che prenda atto di quello che gli sta dicendo il presidente di club piu' vincente al mondo. Spero - conclude Berlusconi - che il Milan si riprenda e possa giocare bene, poi vedremo se tornera' in Europa ed eccellera' in campo internazionale".