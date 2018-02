Milan, Berlusconi cambia idea (in parte) su Gattuso. Ac Milan news

"Voglio bene a Rino, conosco la sua generosita' ed il suo entusiasmo, ora vedo anche la competenza tecnica. Sono convinto che fara' bene, anzi lo sta gia' facendo: il Milan sta ritrovando passione, personalita', gioco e ultimamente anche risultati dopo una prima parte di stagione davvero deludente". Cosi' Silvio Berlusconi commenta a 'Radio Lombardia' l'operato sulla panchina rossonera di Rino Gattuso, al quale non risparmia qualche critica.

"Continuo a non condividere l'assetto tattico con il quale la squadra viene fatta giocare - spiega l'ex presidente del Milan - Abbiamo due top player come Suso e Bonaventura esiliati alle ali e, schierando una sola punta, il loro lavoro sulle fasce e' sprecato. Saltano uno, due o tre avversari ma poi sono lontani dalla porta per tirare e possono solo crossare. E la sola punta, marcata da due centrali piu' alti, in tutta la scorsa stagione non ha potuto mai approfittare una sola volta dei cross che Suso e Bonaventura hanno mandato in area. Ci sono state partite in cui in un solo tempo non siamo mai riusciti a tirare in porta, e questo e' un difetto che abbiamo anche adesso. Ne ho parlato con Gattuso e spero che prenda atto di quello che gli sta dicendo il presidente di club piu' vincente al mondo. Spero - conclude Berlusconi - che il Milan si riprenda e possa giocare bene, poi vedremo se tornera' in Europa ed eccellera' in campo internazionale".