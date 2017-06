Milan-Biglia, è fatta... anzi no. Ballano ancora 5 milioni con la Lazio



Lucas Biglia dalla Lazio al Milan: ancora non ci siamo. Ballano ancora cinque milioni di euro di differenza tra la domanda dei biancocelesti e l’offerta dei rossoneri dopo il viaggio a Roma del ds Mirabelli nella giornata di martedì.

Il patron biancoceleste Claudio Lotito continua chiedere 19 milioni più bonus, cifra ritenuta troppo alta dal Milan per un giocatore in scadenza di contratto tra un anno. Le due società non hanno trovato l'accordo. Fassone e Mirabelli restano in attesa, forti della duplice volontà del centrocampista argentino:

Biglia ha già fatto sapere ai biancocelesti di non essere intenzionato a firmare il rinnovo e di voler fortemente il trasferimento al Milan.