Milan, bilancio in rosso di 126 milioni con la gestione cinese - AC MILAN NEWS

Milan, bilancio in rosso di 126 milioni con la gestione cinese

Bilancio nettamente in rosso per il Milan cinese di Yonghong Li, considerando il periodo che va dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018. Un bilancio che dovra' essere approvato dalla nuova proprieta' del fondo Elliot nella prossima assemblea dei soci, in programma il prossimo 25 ottobre.

Centoventisei milioni e' il passivo dichiarato, superiore di ben 53 milioni rispetto all'esercizio precedente. Decisivo l'aumento dei costi, pari a 354 milioni di euro, saliti del 22,7% rispetto all'anno precedente. Hanno contribuito a peggiorare i conti anche i maggiori ammortamenti e svalutazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (49,3 milioni) e maggiori oneri finanziari (16,4 milioni). Per quanto riguarda i ricavi, il club fa segnare un bilancio consolidato di 255,8 milioni di euro, di cui 42 milioni relativi a plusvalenze e prestiti giocatori.