Milan blinda Suso a gennaio. Ma in estate con la clausola il Liverpool... MILAN NEWS

Milan blinda Suso a gennaio. "Nemmeno per 80 milioni". AC MILAN NEWS

Suso dichiarato incedibile dal Milan per il mercato di gennaio. "Con Suso il Milan e' stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro", scrive il club rossonero dopo che nelle scorse ore si è parlato di un'offerta del Liverpool da 40 milioni per sostituire Coutinho (passato al Barcellona). Proprio i Reds che avevano perso l'attaccante esterno spagnolo a zero a vantaggio del Diavolo.

Milan blinda Suso a gennaio. Ma in estate con la clausola il Liverpool... AC MILAN NEWS

Suso resta al Milan dunque. Ma in estate che accadrà? Nel nuovo contratto firmato lo scorso settembre, secondo quanto riporta la Gazzetta, è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, valida dal 1° luglio in poi. A quel punto ovviamente la parola finale spetterà al giocatore: Suso sta molto bene al Milan, ma bisognerà capire come reagirebbe di fronte a un'offerta economica importante e magari alla prospettiva di giocare in Champions League (se i rossoneri non dovessero qualificarsi, possibilità al momento molto difficile).

MILAN, CALCIOMERCATO: GUSTAVO GOMEZ VERSO L'ADDIO

Non solo Suso. Il Milan ha fatto sapere che "tutti gli altri giocatori" citati questi giorni "nelle cronache di mercato fanno assolutamente parte del progetto". Da Biglia e Kalinic (offerte per loro dalla Cina) passando per Locatelli (pressing del Genoa) il club non vende. Unica eccezione potrebbe essere il difensore argentino Gustavo Gomez, che potrebbe andare al Boca Juniors.