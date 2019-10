Milan, Boban: "Esonero allenatore è una sconfitta per tutti"

"Un cambio di allenatore è una sconfitta per tutti. Abbiamo preso una decisione che crediamo giusta, faccio un grande in bocca al lupo a Pioli, tutti assieme dobbiamo remare dalla stessa parte per uscirne fuori", spiega il Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban, durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli, nuovo allenatore del Milan.

Boban: "Non parlo di Spalletti, il Milan ha scelto Pioli"

"Non parlo di Spalletti, è un validissimo allenatore ma la scelta del Milan è caduta su Pioli''. Chiude così la vicenda legata al tecnico toscano lo Chief Football Officier del Milan, Zvonimir Boban, durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore.

Milan, Boban: "Con Pioli siamo convinti che si possa vedere un gioco migliore e qualità migliori"

''Non siamo la squadra più forte del mondo ma non siamo neanche la squadra che si è vista finora. Con Pioli siamo convinti che si possa vedere un gioco migliore e qualità migliori rispetto a quanto visto fino ad ora'', conclude Zvone Boban.