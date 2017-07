Milan: Bonucci e Biglia. Doppio colpo da 60 milioni di euro

MILAN, BIGLIA DALLA LAZIO PER 20 MILIONI. 9° COLPO DI MERCATO. BONUCCI E' IL 10°



Milan e Biglia, è fatta. Fassone e Mirabelli hanno raggiunto l'accordo con Lotito. Il cartellino del 31enne regista argentino costerà 20 milioni (17 milioni più 3 di bonus). Il giocatore firmerà un contratto fino al 2020 a 3,5 milioni netti a stagione con la società rossonera e saluta la Lazio che lo aveva acquistato dall'Anderlecht nell'estate del 2013. "Capitano indegno, vattene a Milano" gli è stato urlato dai tifosi, con insulti a ogni tocco di palla nelle poche ore in cui è stato nel ritiro della Lazio. Lucas Biglia è il nono colpo del mercato rossonero. Il numero 10 si chiama Leonardo Bonucci.

BONUCCI AL MILAN, ECCO LE TAPPE DELL'ACCORDO CON LA JUVENTUS



BONUCCI-MILAN, LA PRIMA OFFERTA ALLA JUVENTUS E LA RICHIESTA BIANCONERA



La Juventus aveva chiesto 40 milioni cash per Leonardo Bonucci contro la prima offerta del Milan che prevedeva 30 milioni più il cartellino di Mattia De Sciglio. Nella trattativa non è mai rientrato Alessio Romagnoli, ritenuto incedibile dal club rossonero.



Bonucci al Milan per 40 milioni. Il nodo Juventus-De Sciglio



Fassone accontenta Marotta mettendo i 40 milioni cash che la Juve ha chiesto per Bonucci. E De Sciglio? Il 25enne terzino destro rossonero verrà trattato a parte. Da mesi il giocatore è un possibile colpo bianconero, solo che Milan e Juventus sono divise dalla valutazione per il difensore. La società di via Aldo Rossi vuole 12-13 milioni, il club di corso Galileo Ferraris non ha mai voluto andare oltre i 6-8 visto che sarà a parametro zero al termine della prossima stagione.





Juventus, l'ingaggio di Bonucci al Milan



Bonucci vestirà la maglia rossonera firmando un contratto da circa 6 milioni netti di ingaggio...



MILAN, BONUCCI FUTURO CAPITANO ROSSONERO



Non basta. Leonardo Bonucci potrebbe con tutta probabilità diventare il nuovo capitano del Milan. Una decisione quella del club rossonero importante: il difensore sarà il leader in campo e nello spogliatoio di una squadra pronta a dare l'assalto a campionato ed Europa League nella prossima stagione