Milan, Bonucci prende la maglia 19. Kessie il 79. Leo: "Grazie Franck"

MILAN, BONUCCI: "GRAZIE A KESSIE PER LA MAGLIA NUMERO 19"



“È stato creata un qualcosa che va oltre quello che è la realtà - ha iniziato l’ex juventino -. Io sono entrato in punta di piedi nello spogliatoio e ieri con Franck (Kessié, ndr) ci siamo accordati. Lo ringrazio perché è un ragazzo sensibile e intelligente. Mi ha lasciato il 19 che per me è un numero importante. Ora andiamo insieme verso un unico obiettivo, arrivare a quell’impossibile che tutti vogliono. Continuare la mia strada con questo numero, un numero sul quale ho fatto affidamento nei momenti difficili della mia carriera e della mia vita personale, per me è importante”.



MILAN, KESSIE LASCIA LA MAGLIA NUMERO 19 A BONUCCI



Franck Kessie ha deciso di lasciare il numero 19 a Leonardo Bonucci: il centrocampista rossonero, arrivato questa estate dall’Atalanta, indosserà la maglia numero 79.