Milan-Borini: fatta. Lapadula-Genoa. Su Poli, Kalinic e Biglia... MILAN NEWS

Calciomercato Milan: preso Borini, Lazio bruciata

Fabio Borini è il nuovo colpo di mercato del Milan. I dirigenti rossoneri hanno concluso la trattativa con gli inglesi del Sunderland per l'acquisto dell' attaccante classe '91. Nelle prossime ore le visite mediche e la firma del contratto. Il Milan ha superato la concorrenza della Lazio per Borini, reduce da quattro stagioni in Premier League. Il giocatore piace per la sua duttilità: punta esterna o falso nove, sarà una buona alternativa ai titolari nella rosa di Montella.



BORINI AL MILAN, AMELIA: "GRAN COLPO"



"Borini al Milan? E' un ottimo acquisto. Lo conosco bene perche' quest'anno ho iniziato la stagione al Sunderland dove c'era lui. E' un grande colpo, e' un ragazzo con tanta esperienza e molta personalita' per imporsi in uno stadio come San Siro: serviva al Milan". Lo ha detto, a Sport Mediaset, l'ex portiere rossonero Marco Amelia che ha giocato con Fabio Borini. "E' un giocatore funzionale, poi Montella ha dimostrato di essere intelligente e di saper sfruttare al meglio le qualita' di ogni singolo giocatore. Borini e' un ragazzo che segna tanto, e' lucido sotto porta e in piu' ha dinamicita' e corsa e puo' essere utile quando le punte devono fare il pressing alto: in questo Fabio e' molto bravo. Trovera' spazio nel Milan anche perche' nel calcio di oggi servono 20 titolari, tutti devono farsi trovare pronti", ha aggiunto Amelia



CALCIOMERCATO MILAN: POLI AL BOLOGNA



Andrea Poli al Bologna. Il centrocampista del Milan ha trovato l’accordo con il club rossoblù. Il calciatore firmerà un contratto quadriennale ed arriverà a costo zero dal club rossonero, che dovrebbe dunque liberare il suo numero 16 senza indennizzo.



MILAN-BIGLIA: ATTESO L'AGENTE IN ITALIA



Lucas Biglia al Milan: pista ancora aperta. Nei prossimi giorni il procuratore del regista argentino arriverà in Italia e si proverà ad accelerare la trattativa. Tra Milan e Lazio la distanza è di 5 milioni di euro. Lotito ne chiede 20. Problemi anche sulla modalità di pagamento visto che Fassone e Mirabelli vorrebbero pagare Biglia in tre rate.



MILAN-KALINIC, L'AGENTE INCONTRA LA FIORENTINA



Pranzo di mercato tra l'agente di Kalinic e Corvino. Il procuratore dell'attaccante croato ha ribadito la volontà di valutare tutte le offerte e le proposte che arriveranno, in primis quella del Milan. L'entourage del giocatore aspetterà l'accordo tra Milan e Fiorentina (che valuta 30 milioni l'attaccante) per poi sedersi e parlare.