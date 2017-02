Milan-Caceres, ora si decide: oltre 5 ore di visite. CACERES-MILAN, la verità



Milan e Caceres sta per arrivare il momento del verdetto: Martin Caceres si è sottoposto al mattino ai primi test medici (visite sono cominciate poco dopo le 8) con il Milan: questo primo giro di controlli approfonditi è durato più di 5 ore. Se i test dessero esito positivo, il difensore uruguaiano (svincolato) sarà tesserato dal Milan e diventerà gicoatore rossonero.



CACERES, AL MILAN INGAGGIO DA UN MILIONE



L'operazione Caceres sarebbe assolutamente a costo zero per il Milan, ingaggio a parte naturalmente. I test fisici e atletici saranno fondamentali più dell'incontro a cena di gioverdì sera tra Galliani e Caceres. Il Milan vuole avere l'assoluta garanzia di poter tesserare un calciatore perfettamente integro. L'offerta economica sull'ingaggio? la richiesta del difensore uruguaiano è di un milione per cinque mesi, ma tutto è legato all'esito delle visite. L'ultima partita di Caceres risale al 3 febbraio 2016: Juventus-Genoa, esattamente un anno fa, durante la quale s'infortunò. Come noto il difensore è svincolato dall'estate scorso quando salutò Vinovo e il mondo Juve.