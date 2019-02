Milan-Cagliari 3-0, super Paquetà. Piatek gol: "Io Robocop? Sono il Pistolero"

MILAN-CAGLIARI 1-0, PIATEK: "IO ROBOCOP? SONO IL PISTOLERO"

Krzysztof Piatek segna ancor: quarto gol con la maglia del Milan (due su tre partite in campionato) e 23° centro stagionale (tra Milan e Genoa). Il bomber polacco al termine del 3-0 con cui i rossoneri hanno battuto il Cagliari spiega: ''In Polonia segnare è più semplice ma sono contento di aver segnato molto al Genoa e ora al Milan. I tifosi del Milan mi vogliono bene, sono felice e voglio continuare a segnare. Devo restare concentrato per continuare a fare bene. Mi trovo molto bene qui, i tifosi mi vogliono bene, voglio segnare ad ogni partita. Io Robocop? Sono il Pistolero".

Milan, Gattuso: "Buona partita, dobbiamo continuare ad avere fame"

"Siamo stati bravi oggi, abbiamo espresso un buon calcio. Nel primo tempo non mi e' piaciuto l'atteggiamento delle mezze ali, si abbassavano e non riuscivamo a prendere campo, ma la squadra mi e' piaciuta oggi. E' da un po' di tempo che mi piace, stiamo riuscendo a fare tutte e due le fasi bene, e a tratti siamo stati anche fortunati. Qual e' il segreto per tenere questa posizione? Fame, voglia di allenarsi e stare insieme, non voglio sentire la parola 'io' ma 'noi', il segreto e' questo. Da tanti anni si arrivava in primavera e il Milan era sempre fuori dalla lotta Champions, dobbiamo arrivare alle ultime 6-7 partite e giocarci qualcosa di importante", spiega Rino Gattuso al termine del match vinto dal Milan per 3-0 contro il Cagliari. Un successo che riporta i rossoneri al quarto posto. "Nelle prime 7-8 partite abbiamo espresso un calcio incredibile e ci siamo fatti spesso gol da soli, poi da 5-6 gare a questa parte stiamo palleggiando come vogliamo noi, sono soddisfatto - aggiunge il tecnico rossonero a Sky -. Bisogna pensare alle due fasi, se pensiamo di tenere 3-4 giocatori a lavorare senza palla non e' possibile. Da qualche giornata a questa parte abbiamo ricominciato a far girare la palla, bisogna continuare su questa strada".

Gattuso parla anche dei singoli, a partire da Ricardo Rodriguez: "Sa giocare bene a calcio, puo' spingere un po' di piu' ma e' molto bravo. Lo considero un playmaker, quando gli arriva una 'secchiata' la fa diventare giocabile. Sta spingendo di piu' rispetto all'anno scorso, da' grande affidabilita' ed e' migliorato anche a livello tecnico. Calhanoglu? Vediamo cosa fa nei 90 minuti...Mi aspetto molto di piu' a livello di qualita', oggi ha tirato spesso, e' stato sfortunato, poteva fare gol, pero' macina chilometri, da' quantita', si cerca con Paqueta', a me piace come interpreta il ruolo, non e' un vero attaccante esterno, puo' giocare mezz'ala, mezza punta con grande qualita'". Tra le sorprese di questo Milan c'e' indubbiamente Bakayoko: "Cosa succedera' col ritorno di Biglia? E' un problema e lo risolviamo, Biglia e' stato tre mesi fermo, gli si e' staccato un muscolo. Sono d'accordo, 'Baka' e' un vertice basso atipico, da mezz'ala quando stoppava e orientava la palla lo faceva in modo non corretto, ora tante volte ci da' la superiorita' numerica, quando orienta e salta l'uomo, penso che in questo momento sia migliorato tantissimo. Vediamo se riusciamo a farlo giocare anche da mezz'ala".

MILAN - CAGLIARI 3-0 TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria (21' st Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Lucas Paquetà; Suso, Piatek (20' st Cutrone), Calhanoglu (32' st Borini). A disposizione: Bertolacci, Biglia, Abate, Mauri, Plizzari, Laxalt, Castillejo, A. Donnarumma, Montolivo. Allenatore: Gattuso

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Padoin (23' st Deiola), Barella; Ionita (31' st Despodov); Pavoletti, Joao Pedro (35' st Bradaric). A disposizione: Romagna, Oliva, Leverbe, Rafael, Doratiotto, Aresti, Cerri, Cigarini, Lykogiannis. Allenatore: Maran

ARBITRO: La Penna di Roma

MARCATORI: 13' pt aut. Ceppitelli, 22' pt Paquetà, 17' st Piatek

NOTE: Ammoniti: Faragò (C). Recupero: 0' e 0'. Calci d'angolo: 5-2 per il Cagliari