Milan, chiesto Mandzukic alla Juventus: ma ci sono 2 ostacoli. E Ibrahimovic..

Milan, chiesto Mandzukic in prestito alla Juventus: due ostacoli

Mario Mandzukic in quota Milan? La società rossonera avrebbe chiesto l'attaccante croato prestito alla Juventus. Il centravanti 33enne ha già rifiutato alcune offerte (in autunno si era parlato di proposte da capogiro provenienti da Cina e Qatar) e cerca un club che punti forte su di lui. La Juve - che in estate aveva trattato la sua cessione al Manchester United - secondo quanto riporta Sport Mediaset al momento cerca cerca acquirenti che paghino il cartellino (Mattia Perin e Marko Pjaca sono altri due giocatori in lista di partenza per gennaio). E poi c'è un secondo ostacolo nell'eventuale matrimonio tra il Milan e Mario Mandzukic: i 6,2 milioni netti di stipendio, che sono fuori budget per il club rossonero.

Milan, stand by su Ibrahimovic. Mertens troppo caro

Fronte Ibrahimovic. Non è un segreto che Zlatan sia il vero grande sogno dei tifosi milanisti, ma sin qui la dirigenza rossonera sembra ancora fredda (con Bologna che ci spera e Napoli alla finestra per il 38enne svedese in scadenza con i Los Angeles Galaxy). Secondo Sport Mediaset un altro obiettivo del Milan per gennaio potrebbe essere Dries Mertens (che piace molto anche all'Inter): il belga è in scadenza di contratto e non pensa a rinnovare. De Laurentiis chiede circa 10 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal club di via Aldo Rossi per un giocatore che a giugno andrà via a parametro zero.

Milan, Giroud e Mariano Diaz

Sondaggi del Milan anche sul 33enne centravanti del Chelsea, Olivier Giroud (altro attaccante monitorato anche dall'Inter). Sullo sfondo attenzione a Mariano Diaz: il 26enne spagnolo (naturalizzato dominicano) wera stato offerto dal Real Madrid già in estate. Può tornare d'attualità nel mercato invernale dopo una parima parte di stagione che lo ha visto ai margini del progetto di Zidane.