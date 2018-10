Milan-Chievo 3-1, Higuain: "Suso è fantastico. Quando alza la testa ha una altissima qualità nel mettere la palla"

“Mi sento parte di questa squadra, siamo un gruppo fantastico. Si lavora al massimo. Si può sbagliare ma l’importante è la professionalità che c’è. Questa è la strada su cui continuare", spiega Gonzalo Higuain dopo la doppietta contro il Chievo (4 gol in campionato per il Pipita) che ha deciso il match di San Siro contro il Chievo (3-1 il finale per il Milan). "Abbiamo avuto una partenza che non rispecchiava il nostro gioco e le occasioni create. Dobbiamo continuare così. Ho la carica di uno che inizia la stagione, il Milan mi ha dato tanta fiducia dal primo giorno e io provo a ripagarla in campo. Sono contentissimo qui, Suso lo guardavo quando giocavo in altre squadre, è fantastico. Quando alza la testa ha una altissima qualità nel mettere la palla. Derby? Proviamo a vincerle tutte, battere l'Inter sarebbe bello".

MILAN-CHIEVO 3-1, GATTUSO "PRESTAZIONI MAI MANCATE, HIGUAIN UN CAMPIONE. BIGLIA SEMBRAVA AVESSE UNA CALAMITA"

"Le prestazioni non sono mai mancate, mancavano i tre punti: questa e' una squadra che ha espresso spesso un buon calcio. Vogliamo sempre giocare, e per questo rischiamo, ma siamo vivi e da oggi siamo anche contenti. Non siamo mai stati in crisi ma non siamo mai stati in grado di gestire le partite". Lo ha detto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, al termine della vittoria della sua squadra contro il Chievo. A proposito del suo cannoniere, Gonzalo Higuain, Gattuso ha detto: "E' un campione, un grande finalizzatore, che si mette anche a disposizione del gruppo. E' esigente ma si fa voler bene e aiuta i compagni". "In questo momento ci manca Cahlanoglu, che non e' brillante, ma come Suso anche il turco gli puo' far fare tanti gol. Anche Kessie' nel primo tempo ha giocato sotto le sue possibilita', quindi possiamo ancora migliorare, soprattutto a livello difensivo", ha aggiunto Gattuso. "Biglia? Oggi sembrava avesse la calamita, ha fatto una grande partita", ha sottolineato poi in sala stampa. Su Romagnoli: "Abbiamo provato fino all'ultimo per metterlo in campo, perchè c'era Zapata che erano 4 mesi che non giocava e aveva qualche acciacco dopo giovedì. La risonanza di Romagnoli è risultata negativa, però non si sentiva a posto con il fisioterapista. Andrà in Nazionale, si farà visitare e poi vedremo se rimarrà lì o no".

MILAN-CHIEVO 3-1 TABELLINO

MARCATORI — Higuain (M) al 27’ e al 34’ p.t.; Bonaventura (M) all’11’, Pellissier (C) al 18’ s.t.

MILAN (4-3-3) — G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez (dal 42’ s.t. Laxalt); Kessie, Biglia, Bonaventura (dal 31’ s.t. Cutrone); Suso (dal 45’ s.t. Castillejo), Higuain, Calhanoglu. (Reina, A. Donnarumma, Calabria, Simic, Mauri, Bakayoko, Bertolacci, Halilovic, Borini). All. Gattuso.

CHIEVO (4-4-2) — Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Barba; Birsa, Rigoni (dal 24’ s.t. Kiyine), Radovanovic, Leris (dal 33’ s.t. Jaroszynski); Stepinski, Pellissier (dal 22’ s.t. Pucciarelli). (Semper, Seculin, Tanasijevic, Cesar, Burruchaga, Grubac, Hetemaj, Vignato, Meggiorini). All. D’Anna.

ARBITRO — Calvarese di Teramo.

NOTE — Spettatori 48.088; ammoniti Barba (C) per gioco scorretto, Higuain (M) per proteste.