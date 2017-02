Milan cinese svolta: closing e pronti 500 milioni per il rilancio in Europa



Milan verso il closing e non solo: la cordata cinese di Sino Europe Sports ha preparato i 320 milioni che restavano, dopo i 200 già versati a Fininvest in due "rate" tra agosto e dicembre dell’anno scorso. Ma, stando agli ultimi rumors, al club rossonero arriveranno 500 milioni. Un centinaio da destinare alla prossima sessione di calciomercato e una ottantina per ripianare le perdite accumulate dopo la firma del contratto preliminare (così come prevedono gli accordi) e garantire l’ordinaria amministrazione.



MILAN, CLOSING E CDA DI FININVEST



Entro una decina di giorni, verrà convocata da Fininvest l'assemblea che segnerà l’ingresso dei cinesi in consiglio di amministrazione, così da arrivare in tempo per la scadenza del closing (entro il 3 marzo), data oltre la quale l'affare sarebbe saltata la trattativa.



MILAN CLOSING, LA SVOLTA A HONG KONG



I legali hanno suggerito a Sino Europe di aprire una nuova società a Hong Kong, da dove partiranno i fondi garantiti dagli investitori diretti prima in Lussemburgo, dove ha sede la holding "Rossoneri Europe" che li girerà sui conti Fininvest. Sino Europe garantirà anche 220 milioni di debiti con le banche, con una operazione affidata a Goldman Sachs.



MILAN CLOSING, GLI INVESTITORI CINESI



Milan ai cinesi, ma chi sono gli investitori che hanno messo a disposizione i fondi per l’acquisto del club. Quale sarà il loro piano di investimento per riportare il club rossonero ai vertici mondiali, ma anche per fare soldi? L'attesa per closing potrebbe e dovrebbe dissipare qualche dubbio infatti i nomi saranno resi noti ufficialmente il giorno dell'assemblea del passaggio di consegne.



MILAN CINESI E IL CALCIOMERCATO



Dopo il closing il Milan passerà in mano a Marco Fassone, per il ruolo di amministratore delegato e Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo (arrivato dall'Inter) che avrebbe già opzionato alcuni giocatori. Fassone dovrà anche trovare una "bandiera", un grande ex giocatore milanista che diventi il punto di riferimento per la società e ambasciatore presso la Uefa e gli altri club. In autunno Paolo Maldini rifiutò. Si vedrà più avanti comunque...