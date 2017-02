Milan closing, tv di stato cinese conferma: "Berlusconi, cessione del 99,9%"



La Tv di stato cinese Cctv5 ha pubblicato un messaggio in cui invia a Silvio Berlusconi inviandogli "un sincero ringraziamento per i 31 anni di Milan". Un segnale importante sul prossimo closing (previsto il 1 o il 3 marzo)? Il network tra l'altro conferma che sarà ceduta l'intera quota azionaria del 99,9%, spazzando una volta in più le voci dei giorni scorsi (smentite da Fininvest) di una possibile permanenza di Berlusconi nel club rossonero con una partecipazione di minoranza (del 20%).



MILAN, SINO EUROPE E LA CONFERENZA STAMPA A PECHINO



Tra l'altro mercoledì sera Sino Europe ha invitato ufficialmente i giornalisti cinesi ad una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni a Pechino. Insomma, dopo i rinvii di dei mesi scorsi sembra che sia davvero partito il count down verso la cessione definitiva del Milan. Nei prossimi giorni si attendono i 320 milioni di Sino Europe a Fininvest per chiudere la trattativa.