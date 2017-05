Milan convocazione cda per l’aumento di capitale: 120 milioni per campagna acquisti e gestione del club



Milan, è uscito sulla Gazzetta Ufficlale l’avviso per la convocazione dell’assemblea prevista attorno a metà di maggio per deliberare l’aumento di capitale del Milan. La cifra stabilita, secondo i rumors, sarebbe di un aumento di complessivi 120 milioni, divisi in due tranche da 60 milioni. Lo scrive Carlo Festa sul suo Blog de Il Sole 24 Ore.



MILAN, CDA E 120 MILIONI. BOND SULLA BORSA DI VIENNA



Inoltre, stando a queste notizie, verrà anche lanciato un bond quotato alla Borsa di Vienna. "Queste iniezioni serviranno a dotare il club delle risorse necessarie per la gestione e la campagna acquisti - riporta Carlo Festa - La nuova proprietà, quella dell’uomo d’affari Yonghong Li, sta dunque finalizzando gli ultimi punti della complessa operazione finanziaria. Si tratta di un’architettura che prevede uno sviluppo accelerato del piano industriale, sotto la guida di Marco Fassone, e per finire avrebbe come obiettivo la quotazione a Hong Kong del club, in modo da rimborsare il fondo Elliott".