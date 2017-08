Milan-Craiova diretta tv in chiaro e streaming. Dove vedere l'Europa League

Milan-Craiovia diretta tv in chiaro su Canale 5



Milan-Craiova in diretta tv. Il match del preliminare di ritorno di Europa League andrà in tv in chiaro. Ma se la sfida d'andata (vinta 1-0 con gol di Ricardo Rodriguez) era stata trasmessa da TV8 (oltreché Sky Sport), questa volta tocca a Mediaset. Il match sarà trasmesso alle 20.45 su Canale 5.



Milan-Craoiova diretta streaming



Milan-Craiova andrà anche in streaming sul sito di Sport Mediaset. Insomma, chi vorrà vedere i rossoneri di Montella e non potrà andare a San Siro (dove sono già stati venduti 57mila biglietti e la società ha deciso di aprire anche il terzo anello vista l'alta richiesta di tagliandi) avrà l'imbarazzo della scelta tra tv e internet.



Milan, Mediaset e i diritti dei preliminare di Europa League



Tra l'altro Mediaset ha acquisito i diritti anche dell’eventuale gara in casa del Milan nel prossimo turno della fase preliminare (prevista in base al sorteggio il 17 o 24 agosto). Ma i tifosi rossoneri per ora tengono le dita incrociate e sono concetrati sul passaggio di questo turno.