Milan-Crotone 1-0, decide Bonucci. Gattuso; "Bene 70 minuti, ma sotto porta.."

"Per 70 minuti la squadra ha fatto una bellissima partita, sia a livello tattico sia tecnico. Poi, forse complice il gol che ci è stato annullato, abbiamo commesso qualche errore di troppo e ci siamo un po' complicati la vita. Abbiamo comunque meritato di vincere: stiamo migliorando e io sono contento". Rino Gattuso analizza la vittoria del Milan sul Crotone a San Siro.

Un successo per 1-0 con gol decisivo di Leonardo Bonucci alla sua prima rete in rossonero (e suo ritorno al gol dopo 234 giorni: il 17 maggio scorso, nella finale di Coppa Italia, segnò il gol del 2-0 contro la Lazio). I padroni di casa creano molto, ma non concretizzano la mole di gioco prodotta. "Davanti creiamo tanto, però agli avversari facciamo il solletico sotto porta: dobbiamo migliorare, magari qualche volta schierando le due punte. Può essere una possibilità, ma ora dobbiamo pensare solo a lavorare". Gattuso promuove la prova di Biglia: "Più minuti sta in campo più migliora: deve prendere ritmo, brillantezza. In questo momento abbiamo scelto di alternarlo con Montolivo e la scelta ci sta dando ragione". Sui fischi a Kalinic al suo ingresso in campo (al posto di Cutrone): "Dei nostri tifosi abbiamo bisogno, sono il nostro patrimonio, ma Kalinic, dopo la legnata che ha preso nel derby, ha fatto di tutto per esserci oggi e questo basta per far capire che tipo di persona è"

Milan-Crotone, Mirabelli a Premium: “Voci di mercato su Gigio e Bonucci? I tifosi possono stare tranquilli”

"I tifosi possono stare tranquilli. Abbiamo una squadra nuova, dobbiamo diventare una buona squadra. Siamo in lotta su tre fronti nonostante le difficoltà”. Massimiliano Mirabelli sulle voci di mercato legate a Bonucci e Donnarumma. “Se guardiamo i numeri il Milan ha creato tantissimo. I ragazzi hanno fatto abbastanza bene”, dice della vittoria del Milan sul Crotone. E' svolta per il Milan alla luce delle ultime prestazioni? “Prima della fine del 2017 abbiamo vinto meritatamente il derby, poi nonostante la stanchezza abbiamo pareggiato a viola. Abbiamo iniziato bene il 2018, stiamo migliorando sotto tutti gli aspetti. Siamo lontani ancora dalle migliori prestazioni dei singoli, molti hanno fatto bene anche oggi ma possono fare meglio. Gattuso sta lavorando bene per creare una vera squadra”.

Milan-Crotone, Bonucci a Sky: "Ho un contratto fino al 2022, non do retta alle chiacchere. Il derby ci ha fatto crescere in fiducia e autostima"

"Nell'arco della stagione ci sono le partite svolta, questa voglia di svoltare c'era già anche prima. Il derby ci ha fatto cambiare, crescere in fiducia e autostima, si vede quando rischiamo per giocare. Ci sono tutti gli elementi per continuare a crescere". Leonardo Bonucci racconta la crescita del Milan, al termine del match vinto 1-0 sul Crotone con il suo gol che ha deciso la sfida di San Siro. "Era un po' che mi dicevano che dovevo far gol, finalmente ho ripagato la fiducia con una buona prestazione ed un gol. Quello che conta di più è lo spirito, meglio di così il 2018 non poteva cominciare". Il capitano rossonero chiude ogni voce di mercato. "Ho un contratto col Milan fino al 2022, non vedo il motivo per cui devo dar retta a chiacchere e spifferi". Bonucci sul pubblico milanista: "Ho avuto sempre la fortuna di guardare il campo, gli applausi fanno sempre piacere, dobbiamo conquistare questo popolo, crede in noi e lo ha dimostrato anche nei momenti peggiori. Dobbiamo meritarcelo sul campo".

MILAN-CROTONE 1-0 (primo tempo 0-0) TABELLINO



MARCATORE: Bonucci al 9' s.t.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie (dal 38' s.t. Locatelli), Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (dal 31' s.t. Kalinic), Calhanoglu. (A. Donnarumma, Gabriel, Gomez, Musacchio, Zapata, Gabbia, Montolivo, Zanellato, Borini, André Silva). All. Gattuso.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden (dal 18' s.t. Crociata), Barberis (dal 41' s.t. Kragl), Mandragora; Trotta, Budimir (dal 31' s.t. Simy), Stoian.(Viscovo, Festa, Tonev, Izco, Suljic, Aristoteles). All. Zenga.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

NOTE: spettatori 42.533. Ammoniti Mandragora (C), Biglia (M), Martella (C), Kalinic (M) per gioco scorretto