Milan-Lazio, Gattuso recupera Kalinic. Cutrone sfogo dopo le polemiche. Ac Milan news

Milan-Lazio, Gattuso recupera Kalinic. Ac Milan news

Buone notizie dall'infermeria del Milan: Nikola Kalinic ha recuperato in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì 31 gennaio a San Siro. L'attaccante croato tornerà a disposizione di Rino Gattuso che potrà scegliere tra lui e Patrick Cutrone per guidare l'attacco rossonero. “Kalinic ha un principio di pubalgia, va gestito”, le parole di Gattuso dopo Milan-Lazio.

Calciomercato, Milan-Gustavo Gomez, nuova fumata nera. E Paletta... Ac Milan news Calciomercato

La telenovela Gustavo Gomez non sembra chiudersi mai. Milan e il Boca Juniors non trovano ancora l'intesa. Nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore, ma la sensazione resta di fumata nera. Cinque milioni l'offerta del club argentino e 7 mln la richiesta dei rossoneri. Sullo sfondo l'interesse del Celta Vigo per il difensore paraguayano classe 1993. Gabriel Paletta intanto potrebbe lasciare il Milan: per il difensore torna d'attualità l'interesse del Fenerbahçe che lo aveva cercato anche durante gli ultimi giorni del mercato estivo.

Milan, Cutrone: "Gol con la Lazio? Gesto involontario. Mi spiace che..."

“Ho rivisto l’immagine del gol, in un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà”. Patrick Cutrone ha pubblicato un post su Instagram dopo le polemiche per il gol con il gomito segnato domenica sera contro la Lazio.

Milan-Lazio, Inzaghi: "Cutrone di mano? Inammissibile"

"E' inammissibile un errore del genere. Ne avevo parlato con Cutrone ma se avessi visto le immagini prima sarebbe stato diverso. Mi spiace perche' ci hanno fermato nuovamente", ha detto Simone Inzaghi al termine di Milan-Lazio. "Spiace perdere cosi' - ha detto ancora a Sky Sport -. Nel primo tempo e' stato migliore il Milan, nel secondo noi, ma il pareggio ci sta stretto. Abbiamo presi anche una traversa e non mi ricordo di aver visto grandi parate di Strakosha"

Milan-Lazio Gattuso: "Gol di Cutrone irregolare, ma riduttivo parlare di un solo episodio"

"Pensavo che l'avesse presa di testa ma rivedendola sicuramente il gol non e' regolare. Ma sarebbe riduttivo parlare solo di un episodio perche' e' stata una bella partita e le due squadre hanno espresso un buon calcio sotto tutti gli aspetti", le parole di Rino Gattuso dopo Milan-Lazio.

MILAN-LAZIO, SIMONE INZAGHI RIMPROVERA CUTRONE A FINE MATCH PER IL GOL DI BRACCIO

Simone Inzaghi a fine partita, dopo aver salutato gli arbitri, ha stretto la mano ad alcuni giocatori del Milan e, quando ha incrociato in mezzo al campo Cutrone, prima si è toccato il braccio e poi gli ha mostrato il pollice, come a rimproverarlo per non avere ammessol'irregolarità del gol: "Hai segnato con il braccio, bravo...". L'attaccante del Milan a sua volta si è difeso e, dai gesti, si intuisce che abbia detto a Simone Inzaghi di aver colpito il pallone con la spalla.