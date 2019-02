Milan, Cutrone: rebus futuro in estate. L'agente: "Vedremo". Poi precisa

Il futuro di Cutrone? "Vedremo...". Una frase sibillina pronunciata a Radio Marte dall'agente del giocatore del Milan, Donato Orgnoni. In queste ultime settimane l'attaccante ha giocato meno vista l'esplosione di Krzysztof Piatek (7 gol in 6 partite dal suo arrivo a Milano al posto di Gonzalo Higuain: solo Messi meglio del Pistolero in Europa da inizio stagione a oggi). L'agente di Cutrone poi ha precisato su Milannews.it: "La chiave interpretativa di questa affermazione è da leggersi così: Cutrone è un giocatore che vuole giocare e ha sempre accettato le scelte dell’allenatore. È normale che, se gli spazi dovessero essere estremamente ridotti da qui a fine stagione, in estate si valuterà con la società quella che potrà essere la soluzione migliore per il ragazzo e per il Milan".

Milan, Atletico Madrid su Cutrone

Cutrone ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023. Resterà o no? Le parole del procuratore sono chiare: valutazioni che giocatore e club faranno in comune accordo a fine stagione. Radiomercato in queste settimane ha raccontato di un interesse dell'Atletico Madrid nei confronti del 21enne attaccante rossonero. Un'offerta da 35-40 milioni (che porterebbe a una plusvalenza importante in ottica Fair Play Finanziario) potrebbe convincere il Milan a lasciarlo partire? Il giocatore chiederà di lasciare Milano? Molto dipenderà probabilmente anche dall'evoluzione delle prossime settimane. Vero che oggi Piatek segna a raffica e Cutrone ultimamente ha dovuto accontentarsi di giocare finali di partita (alcuni con risultato ormai abbastanza deciso), ma il calcio regala sempre sorprese. E chissà che qualche gol pesante di Patrick (in un rush finale caldissimo per il Milan: dalla volata Champions alla Coppa Italia) non cambi la situazione...