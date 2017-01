Milan-Deulofeu, lo spagnolo in pressing con l'Everton

Milan Deulofeu Everton: la verità su Delofeu al Milan dall'Everton



Deulofeu al Milan: si può fare. L'Evertoon ha preso Lookman, Schneiderlin e tratta con il Manchester United il possibile arrivo di Depay. Incastri di mercato che rendono il 21enne attaccante esterno spagnolo di troppo nella rosa di Koeman.



DEULOFEU-MILAN, ULTIMATUM ALL'EVERTON?



Secondo The Sunday People, la risposta dell'Everton all'ultima proposta del Milan per Gerard Deulofeu dovrebbe arrivare entro martedì. Il club rossonero punta al prestito con diritto di riscatto. L'Everton, come detto, potrebbe accettare visti gli arrivi di Lookman e Schneiderlin.



DEULOFEU VUOLE IL MILAN E SPINGE CON L'EVERTON. IN ROSSONERO COME ALTERNATIVA DI SUSO



La realtà comunque è che il Milan potrebbe anche attendere le ultime ore di mercato pur di avere Deulofeu, che è convinto a indossare la maglia rossonera. Per Montella sarebbe un arrivo importante perchè può essere alternativa di Suso a destra, ma anche eventuale attaccante di sinistra (zona al momento presidiata da Bonaventura o Niang).