Milan-Deulofeu: no del Watford. Crescono le azioni di Osimhen

Milan-Deulofeu, la decisione del Watford

Gerard Deulofeu non tornerà al Milan (dopo l'esperienza tra gennaio e giugno 2017) in questo mercato di gennaio. Il Watford ha comunicato il ‘no’ definitivo alla società rossonera, che sperava di regalare a Gattuso l’esterno offensivo spagnolo. Leonardo e Maldini stavano trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la richiesta del Watford era di cessione a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro ma il tecnico Javi Garcia si è opposto alla partenza di Deulofeu, che considera un titolare fisso della sua squadra e non vuole perderlo a metà stagione.

Il Milan dunque deve tornare a caccia di un attaccante esterno in queste ore di mercato dopo aver accarezzato l'idea di riprendere Deulofeu. Nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Ismaila Sarr, 20enne del Rennes e della nazionale senegalese. Il giocatore però viene valutato circa 40 milioni dal club francese e sembra quantomeno complicato trovare un punto d'accordo per portarlo al Milan.

Un nome che potrebbe decollare è Victor Osimhen, giovane attaccante nigeriano classe 1998 di proprietà del Wolfsburg che sta giocando in prestito al RSC Charleroi. In Belgio si dice che il Milan sia pronto a chiudere il suo acquisto. Potrebbe essere riscattato dal club belga per 3 milioni. La valutazione è di 15 milioni.